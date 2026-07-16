2026 Dünya Kupası Finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

DEV FİNAL NEREDE OYNANACAK? İŞTE MAÇIN YAPILACAĞI STADYUM

2026 Dünya Kupası finaline Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde yer alan ünlü MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak. Turnuva sponsorluk kuralları gereği organizasyon boyunca "New York/New Jersey Stadyumu" olarak da anılan 82.500 kapasiteli bu dev arena, daha önce pek çok tarihi spor organizasyonuna ev sahipliği yapmıştı. İspanya ve Arjantin, bu muazzam atmosferde yeşil sahaya çıkacak.