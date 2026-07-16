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2026 Dünya Kupası Finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 16.07.2026 00:03
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 00:06
2026 Dünya Kupası Finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
2026 Dünya Kupası final maçı için geri sayım başladı ve dev finalin adı İspanya - Arjantin oldu! Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla adlarını zirveye yazdıran iki futbol devi, şampiyonluk kupasını kaldırmak için karşı karşıya geliyor. Peki, tüm dünyayı ekran başına kilitleyecek olan İspanya - Arjantin final maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev finale dair bilmeniz gereken tüm detaylar.