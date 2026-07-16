Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2026 Dünya Kupası Finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 16.07.2026 00:03 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 00:06

2026 Dünya Kupası Finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

2026 Dünya Kupası final maçı için geri sayım başladı ve dev finalin adı İspanya - Arjantin oldu! Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla adlarını zirveye yazdıran iki futbol devi, şampiyonluk kupasını kaldırmak için karşı karşıya geliyor. Peki, tüm dünyayı ekran başına kilitleyecek olan İspanya - Arjantin final maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev finale dair bilmeniz gereken tüm detaylar.

  • ABONE OL
2026 Dünya Kupası Finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı tarihi 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan doruk noktasına ulaştı. Yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakarak adını finale yazdıran son Avrupa şampiyonu İspanya ile son dünya şampiyonu Arjantin, futbol tarihine geçecek muhteşem bir mücadeleye hazırlanıyor.

2026 Dünya Kupası Finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

TARİHİ RANDEVU: İSPANYA - ARJANTİN FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin aylardır sabırsızlıkla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası finali, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Kuzey Amerika kıtasının büyüleyici atmosferinde gerçekleşen turnuvanın bu en büyük maçı, İspanya ve Arjantin'i karşı karşıya getirecek. Küresel ölçekte milyarlarca insanın canlı takip etmesi beklenen karşılaşma, futbolda dönemin en büyüğünü belirleyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2026 Dünya Kupası Finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

İSPANYA - ARJANTİN FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Amerika Birleşik Devletleri'nin yerel saatiyle öğleden sonra oynanacak olan büyük mücadele, Türkiye saati (TSİ) ile 22:00'de başlayacak. Gece kuşağında ekran başına geçecek olan Türk futbolseverler, bu tarihi ana canlı olarak tanıklık edebilecek.

2026 Dünya Kupası Finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

DEV FİNAL NEREDE OYNANACAK? İŞTE MAÇIN YAPILACAĞI STADYUM

2026 Dünya Kupası finaline Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde yer alan ünlü MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak. Turnuva sponsorluk kuralları gereği organizasyon boyunca "New York/New Jersey Stadyumu" olarak da anılan 82.500 kapasiteli bu dev arena, daha önce pek çok tarihi spor organizasyonuna ev sahipliği yapmıştı. İspanya ve Arjantin, bu muazzam atmosferde yeşil sahaya çıkacak.

2026 Dünya Kupası Finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

TAKIMLARIN FİNALE UZANAN GÖRKEMLİ YOLCULUĞU

İspanya: Turnuva boyunca oynadığı baskın futbolla dikkat çeken İspanya, çeyrek finalde Belçika'yı 2-1, yarı finalde ise kupanın favorilerinden Fransa'yı 2-0 gibi net bir skorla geçerek adını finale yazdırmayı başardı. İspanya, 2010 yılından sonra tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferine ulaşmak istiyor.

2026 Dünya Kupası Finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

Arjantin: Son dünya şampiyonu unvanıyla turnuvaya gelen Arjantin ise çeyrek finalde İsviçre engeline takılmayıp (3-1), yarı finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup etti. Messi gibi yıldızlarıyla parlayan Güney Amerika temsilcisi, üst üste ikinci kez dünyanın en büyüğü olmayı hedefliyor.

2026 Dünya Kupası Finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dünya Kupası final mücadelesinin Türkiye'deki yayın hakları TRT'de bulunuyor. Futbol dünyasının bu en büyük maçı, TRT 1 ekranlarından canlı, şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA