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Haberler Fotohaber 2026 Dünya Kupası Finali ne zaman oynanacak? FIFA Dünya Kupası final maçı saati ve yeri
Giriş Tarihi: 14.07.2026 19:16 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 19:20

2026 Dünya Kupası Finali ne zaman oynanacak? FIFA Dünya Kupası final maçı saati ve yeri

Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak sorusu, futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvanın şampiyonluk maçı için geri sayım başladı. Küresel spor organizasyonunun zirve noktası olan bu büyük final maçı, görkemli bir törenle New Jersey'de gerçekleşecek.

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2026 Dünya Kupası Finali ne zaman oynanacak? FIFA Dünya Kupası final maçı saati ve yeri

Kuzey Amerika kıtasında düzenlenen tarihi organizasyonun perdesi,bu hafta oynanacak dev final müsabakasıyla kapanacak. Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan bu kritik karşılaşmada, dünyanın en iyi iki milli takımı altın kupayı müzelerine götürebilmek için sahaya çıkacak.

2026 Dünya Kupası Finali ne zaman oynanacak? FIFA Dünya Kupası final maçı saati ve yeri

FİNAL MAÇI TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kuzey Amerika kıtasında düzenlenen tarihi organizasyonun perdesi, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak dev final müsabakasıyla kapanacak.

Final maçı saat 22.00'de başlayacak.

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2026 Dünya Kupası Finali ne zaman oynanacak? FIFA Dünya Kupası final maçı saati ve yeri

2026 DÜNYA KUPASI FİNALİ HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonunu belirleyecek olan büyük final müsabakası, ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford bölgesinde yer alan ünlü MetLife Stadyumu'nda (turnuva sürecindeki adıyla New York/New Jersey Stadyumu) oynanacak.

2026 Dünya Kupası Finali ne zaman oynanacak? FIFA Dünya Kupası final maçı saati ve yeri

DEV FİNAL ÖNCESİ YARI FİNAL VE ÜÇÜNCÜLÜK TAKVİMİ

Kupaya giden yolda heyecanın zirve yapacağı son düzlükte maç takvimi oldukça sıkışık. Yarı final müsabakaları 14 ve 15 Temmuz 2026 tarihlerinde sırasıyla Dallas'taki AT&T Stadyumu ile Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak. Bu maçların kaybedenleri, finalden hemen bir gün önce, yani 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Florida'daki Hard Rock Stadyumu'nda üçüncülük madalyası için karşı karşıya gelecek.

2026 Dünya Kupası Finali ne zaman oynanacak? FIFA Dünya Kupası final maçı saati ve yeri
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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