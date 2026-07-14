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2026 Dünya Kupası Finali ne zaman oynanacak? FIFA Dünya Kupası final maçı saati ve yeri
Giriş Tarihi: 14.07.2026 19:16
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 19:20
2026 Dünya Kupası Finali ne zaman oynanacak? FIFA Dünya Kupası final maçı saati ve yeri
Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak sorusu, futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvanın şampiyonluk maçı için geri sayım başladı. Küresel spor organizasyonunun zirve noktası olan bu büyük final maçı, görkemli bir törenle New Jersey'de gerçekleşecek.