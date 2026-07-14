2026 Dünya Kupası Finali ne zaman oynanacak? FIFA Dünya Kupası final maçı saati ve yeri

Kuzey Amerika kıtasında düzenlenen tarihi organizasyonun perdesi,bu hafta oynanacak dev final müsabakasıyla kapanacak. Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan bu kritik karşılaşmada, dünyanın en iyi iki milli takımı altın kupayı müzelerine götürebilmek için sahaya çıkacak.