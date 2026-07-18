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Giriş Tarihi: 18.07.2026 23:37 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 23:45

2026 Dünya Kupası üçüncüsü ne kadar kazanacak? FIFA’dan rekor para ödülü

FIFA, futbol tarihinin en büyük organizasyonu için kesenin ağzını açtı ve devasa bütçeyi duyurdu. Futbolseverlerin merakla beklediği Fransa - İngiltere karşılaşmasıyla birlikte "Dünya Kupası üçüncüsü ne kadar kazanacak" sorusu yanıt arıyor. Dev turnuvada podyuma çıkmayı başaran ülkenin kasasına koyacağı net gelir, federasyonları harekete geçirdi.

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2026 Dünya Kupası üçüncüsü ne kadar kazanacak? FIFA’dan rekor para ödülü

Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvada ödül havuzu heyecanın dozunu artırıyor. Toplam bütçenin rekor seviyeye ulaştığı organizasyonda, üçüncülük maçı sadece prestij değil aynı zamanda devasa bir ekonomik güç savaşına sahne olacak. İşte bronz madalyayı boynuna takacak takımın alacağı o dev rakam.

2026 Dünya Kupası üçüncüsü ne kadar kazanacak? FIFA’dan rekor para ödülü

FIFA'DAN TARİHİ KARAR: TOPLAM ÖDÜL HAVUZU YÜZDE 50 ARTTI

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 yılında düzenlenecek olan dev şampiyonanın mali detaylarını paylaştı. 2022 yılında Katar'da düzenlenen bir önceki turnuvaya kıyasla ödül havuzunda tam yüzde 50'lik devasa bir artışa gidildi.

Tarihin en yüksek bütçeli organizasyonu olarak kayıtlara geçecek olan turnuvada, katılımcı ülkelere dağıtılacak toplam para ödülü miktarı tam 727 milyon dolar olarak açıklandı.

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2026 Dünya Kupası üçüncüsü ne kadar kazanacak? FIFA’dan rekor para ödülü

2026 DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Fransa ve İngiltere'nin talip olduğu milyonlarca dolarlık ödül takip ediliyor.

Futbol dünyasında "en hüzünlü madalya" olarak adlandırılan üçüncülük unvanı, bu kez federasyonların kasasını adeta dolduracak. FIFA'nın resmi gelir tablosuna göre, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan ülke net 29 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.

2026 Dünya Kupası üçüncüsü ne kadar kazanacak? FIFA’dan rekor para ödülü

Üçüncülük maçını kaybederek dördüncü sırada kalan takım ise teselli ikramiyesi olarak kasasına 27 milyon dolar koyacak. İki sıradaki bu 2 milyon dolarlık fark, sahada kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağını şimdiden garanti ediyor.

2026 Dünya Kupası üçüncüsü ne kadar kazanacak? FIFA’dan rekor para ödülü

ŞAMPİYON VE İKİNCİNİN GELİRİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Turnuvada kürsünün ilk iki basamağına çıkacak takımların elde edeceği gelirler ise dudak uçuklatan cinsten. İlk defa 48 takımın katılımıyla yeni formatta oynanacak turnuvanın şampiyonu tam 50 milyon dolar kazanacak.

Finalde kupayı kıl payı kaçırarak dünya ikincisi olan ekip ise ülkesine 33 milyon dolarlık ödülle dönecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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