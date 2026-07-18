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2026 Dünya Kupası üçüncüsü ne kadar kazanacak? FIFA’dan rekor para ödülü
Giriş Tarihi: 18.07.2026 23:37
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 23:45
2026 Dünya Kupası üçüncüsü ne kadar kazanacak? FIFA’dan rekor para ödülü
FIFA, futbol tarihinin en büyük organizasyonu için kesenin ağzını açtı ve devasa bütçeyi duyurdu. Futbolseverlerin merakla beklediği Fransa - İngiltere karşılaşmasıyla birlikte "Dünya Kupası üçüncüsü ne kadar kazanacak" sorusu yanıt arıyor. Dev turnuvada podyuma çıkmayı başaran ülkenin kasasına koyacağı net gelir, federasyonları harekete geçirdi.