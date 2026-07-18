2026 Dünya Kupası üçüncüsü ne kadar kazanacak? FIFA’dan rekor para ödülü

2026 DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Fransa ve İngiltere'nin talip olduğu milyonlarca dolarlık ödül takip ediliyor.

Futbol dünyasında "en hüzünlü madalya" olarak adlandırılan üçüncülük unvanı, bu kez federasyonların kasasını adeta dolduracak. FIFA'nın resmi gelir tablosuna göre, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan ülke net 29 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.