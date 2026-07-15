2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi statta? İşte dev maçın detayları!

Futbol dünyasının en prestijli organizasyonunda şampiyonu belirleyecek tarihi karşılaşma için heyecan zirvede. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvanın final maçı, görkemli bir kapanış töreninin ardından başlayacak. İlk finalist İspanya olurken, rakibi ise bu gece oynanacak İngiltere - Arjantin yarı final maçının ardından kesinleşecek.