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2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi statta? İşte dev maçın detayları!
Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 16:34
2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi statta? İşte dev maçın detayları!
Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak sorusu, turnuvada sona doğru yaklaşırken milyonlarca futbolseverin odak noktası haline geldi. FIFA tarafından paylaşılan resmi takvime göre, 2026 Dünya Kupası final maçı tarihi belirlendi. Dev mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 22:00'de başlayacak.