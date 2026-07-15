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Haberler Fotohaber 2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi statta? İşte dev maçın detayları!
Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:32 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 16:34

2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi statta? İşte dev maçın detayları!

Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak sorusu, turnuvada sona doğru yaklaşırken milyonlarca futbolseverin odak noktası haline geldi. FIFA tarafından paylaşılan resmi takvime göre, 2026 Dünya Kupası final maçı tarihi belirlendi. Dev mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 22:00'de başlayacak.

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2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi statta? İşte dev maçın detayları!

Futbol dünyasının en prestijli organizasyonunda şampiyonu belirleyecek tarihi karşılaşma için heyecan zirvede. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvanın final maçı, görkemli bir kapanış töreninin ardından başlayacak. İlk finalist İspanya olurken, rakibi ise bu gece oynanacak İngiltere - Arjantin yarı final maçının ardından kesinleşecek.

2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi statta? İşte dev maçın detayları!

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası final maçı tarihi 19 Temmuz 2026 Pazar günü olarak belirlendi. Dev mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 22:00'de başlayacak. Sporseverler pazar gecesi bu tarihi heyecana canlı olarak ortak olabilecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi statta? İşte dev maçın detayları!

METLİFE STADYUMU DEV FİNALE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

2026 FIFA Dünya Kupası finali, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde bulunan ünlü MetLife Stadyumu'nda (FIFA turnuva sponsorluk kuralları gereği New York New Jersey Stadyumu adıyla) oynanacak. Yaklaşık 82.500 seyirci kapasitesine sahip olan bu devasa tesis, daha önce Copa América Centenario finali gibi tarihi organizasyonlara da başarıyla ev sahipliği yapmıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi statta? İşte dev maçın detayları!

İLK FİNALİST İSPANYA'NIN RAKİBİ KİM OLACAK?

Yarı finalde Fransa'yı 2-0'lık net bir skorla turnuva dışına iten İspanya, 2026 Dünya Kupası'nın ilk finalisti olmayı başardı. Matadorlar'ın 19 Temmuz'daki tarihi şampiyonluk maçında karşılaşacağı rakip ise bu gece oynanacak dev yarı final eşleşmesiyle belli olacak. Futbol otoriteleri, İngiltere ile son dünya şampiyonu Arjantin arasındaki bu yarı final mücadelesini erken final olarak nitelendiriyor.

2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi statta? İşte dev maçın detayları!

2026 DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

Turnuvanın üçüncüsünü belirleyecek olan prestij mücadelesi ise finalden bir gün önce oynanacak. Yarı finalde elenen Fransa ile bu gecenin kaybedeni, 18 Temmuz Cumartesi gününü 19 Temmuz Pazar gününe bağlayan gece TSİ 00:00'da Florida'daki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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