2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı; futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Arjantin'in efsanesi Lionel Messi ve Fransa'nın süper solak adayı Kylian Mbappe arasındaki rekabet ise dikkat çekti. Böylece Altın Ayakkabı yarışında son durum futbol dünyasında ön plana çıktı.