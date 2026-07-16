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2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...
Giriş Tarihi: 16.07.2026 15:38
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 15:40
2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...
Futbolun en prestijli turnuvası olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla sürerken, bu büyük organizasyonun en golcü ismine verilecek olan "Altın Ayakkabı" ödülü de gündemde yer alıyor. Oyuncular, fileleri en çok sarsan oyuncu olmak ve adını futbol tarihine altın harflerle yazdırmak için kıyasıya bir mücadele içinde. Peki "2026 Dünya Kupası gol krallığı listesinde son durum ne? Altın ayakkabı yarışında lider hangi futbolcu? İşte detaylar...