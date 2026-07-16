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Haberler Fotohaber 2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...
Giriş Tarihi: 16.07.2026 15:38 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 15:40

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

Futbolun en prestijli turnuvası olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla sürerken, bu büyük organizasyonun en golcü ismine verilecek olan "Altın Ayakkabı" ödülü de gündemde yer alıyor. Oyuncular, fileleri en çok sarsan oyuncu olmak ve adını futbol tarihine altın harflerle yazdırmak için kıyasıya bir mücadele içinde. Peki "2026 Dünya Kupası gol krallığı listesinde son durum ne? Altın ayakkabı yarışında lider hangi futbolcu? İşte detaylar...

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2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı; futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Arjantin'in efsanesi Lionel Messi ve Fransa'nın süper solak adayı Kylian Mbappe arasındaki rekabet ise dikkat çekti. Böylece Altın Ayakkabı yarışında son durum futbol dünyasında ön plana çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

24- JONATHAN DAVİD

Kanada | 3 gol

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2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

23- MATHEUS CUNHA

Brezilya | 3 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

22- ELİJAH JUST

Yeni Zelanda | 3 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

21- BRİAN BROBBEY

Hollanda | 3 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

20- YOANE WİSSA

Demokratik Kongo | 3 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

19- KAİ HAVERTZ

Almanya | 3 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

18- RAUL JİMENEZ

Meksika | 3 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

17- CRİSTİANO RONALDO

Portekiz | 3 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

16- FOLARİN BALOGUN

Amerika Birleşik Devletleri | 3 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

15- CHARLES DE KETELAERE

Belçika | 3 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

14- CODY GAKPO

Hollanda | 3 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

13- ROMELU LUKAKU

Belçika | 3 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

12- JOHAN MANZAMBİ

İsviçre | 3 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

11- DENİZ UNDAV

Almanya | 3 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

10- JULİAN QUİNONES

Meksika | 4 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

9- VİNİCİUS JUNİOR

Brezilya | 4 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

8- ISMAİLA SARR

Senegal | 4 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

7- MİKEL OYARZABAL

İspanya | 5 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

6- OUSMANE DEMBELE

Fransa | 5 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

5- JUDE BELLİNGHAM

İngiltere | 6 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

4- HARRY KANE

İngiltere | 6 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

3- ERLİNG HAALAND

Norveç | 7 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

2- KYLİAN MBAPPE

Fransa | 8 gol

2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde kimler var? İşte Altın Ayakkabı Sıralaması: Messi, Mbappe...

1- LİONEL MESSİ

Arjantin | 8 gol

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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