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Giriş Tarihi: 20.07.2026 01:18

2026 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Belli Oldu! İspanya- Arjantin final maçı kazanını kim oldu, maç kaç kaç bitti?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenen, futbol tarihinin en geniş kapsamlı turnuvası olan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde kazanan takım belli oldu. New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan dev finalde İspanya ve Arjantin mücadelesinin sonucu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki " Dünya Kupası İspanya- Arjantin final maçı kaç kaç bitti, kazanan kim oldu?" İşte detaylar...

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2026 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Belli Oldu! İspanya- Arjantin final maçı kazanını kim oldu, maç kaç kaç bitti?

Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası final maçı, İspanya ve Arjantin takımlarını karşı karşıya getirdi. Arama motorlarında futbolseverlerin en çok sorguladığı 2026 Dünya Kupası kazanı ve maç sonu bilgileri yanıtını buldu. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatma bölümünde atılan kritik golle ülkesine şampiyonluğu getiren isim ön plana çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Belli Oldu! İspanya- Arjantin final maçı kazanını kim oldu, maç kaç kaç bitti?

2026 FIFA DÜNYA KUPASI İSPANYA- ARJANTİN FİNAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2026 Dünya Kupası'nın finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Kritik maçta Slavko Vincic düdük çaldı. Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlendi. Uzatmalara giden İspanya- Arjantin final maçı 1-0 bitti.

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2026 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Belli Oldu! İspanya- Arjantin final maçı kazanını kim oldu, maç kaç kaç bitti?

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

İspanya ile Arjantin arasındaki maçın normal süresinde gol sesi çıkmadı. İspanya, Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. İspanya'nın ve maçın tek golünü 106. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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