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2026 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Belli Oldu! İspanya- Arjantin final maçı kazanını kim oldu, maç kaç kaç bitti?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 01:18
2026 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Belli Oldu! İspanya- Arjantin final maçı kazanını kim oldu, maç kaç kaç bitti?
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenen, futbol tarihinin en geniş kapsamlı turnuvası olan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde kazanan takım belli oldu. New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan dev finalde İspanya ve Arjantin mücadelesinin sonucu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki " Dünya Kupası İspanya- Arjantin final maçı kaç kaç bitti, kazanan kim oldu?" İşte detaylar...