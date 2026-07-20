2026 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Belli Oldu! İspanya- Arjantin final maçı kazanını kim oldu, maç kaç kaç bitti?

Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası final maçı, İspanya ve Arjantin takımlarını karşı karşıya getirdi. Arama motorlarında futbolseverlerin en çok sorguladığı 2026 Dünya Kupası kazanı ve maç sonu bilgileri yanıtını buldu. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatma bölümünde atılan kritik golle ülkesine şampiyonluğu getiren isim ön plana çıktı.