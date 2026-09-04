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Giriş Tarihi: 04.09.2026 19:08 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 19:10

2026 Formula 1 İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monza yarış programı ve canlı yayın bilgisi

Motor sporları tutkunlarının merakla beklediği 2026 Formula 1 İtalya GP heyecanı efsanevi Monza Pisti'nde başlıyor. Bu hafta sonu gerçekleşecek F1 yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak netleşti.

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2026 Formula 1 İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monza yarış programı ve canlı yayın bilgisi

F1 2026 sezonunun 13. durağı olan Monza, şampiyonluk mücadelesinde kritik bir dönüm noktasına ev sahipliği yapıyor. Markalar ve pilotlar klasmanında puan dengelerini değiştirecek büyük kapışma öncesi antrenman ve yarış takvimi netleşti.

2026 Formula 1 İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monza yarış programı ve canlı yayın bilgisi

2026 MONZA GRAND PRİX TAKVİMİ VE YARIŞ GÜNÜ DETAYLARI

Sezonun 13. yarışı olan İtalya Grand Prix'si, 4-6 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya'daki tarihi Monza Pisti'nde düzenleniyor. Cuma günü gerçekleştirilecek serbest antrenman turlarıyla başlayacak olan hafta sonu maratonu, Pazar günkü büyük yarışla zirve noktasına ulaşacak.

Toplam 53 tur üzerinden koşulacak olan mücadelede sürücüler, 306,7 kilometrelik toplam mesafeyi en hızlı şekilde katetmek için asfalt piste çıkacak.

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2026 Formula 1 İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monza yarış programı ve canlı yayın bilgisi

F1 İTALYA GP NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Formula 1 İtalya Grand Prix ana yarışı, 6 Eylül 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle (TSİ) 16:00'da start alacak. Hafta sonu boyunca seans sıralaması şu şekilde işleyecek:

4 Eylül Cuma: 1. Antrenman (13:30) | 2. Antrenman (17:00)

5 Eylül Cumartesi: 3. Antrenman (13:30) | Sıralama Turları (17:00)

6 Eylül Pazar: Büyük Yarış (16:00)

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2026 Formula 1 İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monza yarış programı ve canlı yayın bilgisi

FORMULA 1 İTALYA GP HANGİ KANALDA VE NASIL CANLI İZLENİR?

Monza'daki hız şöleni Türkiye'de beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayımlanacak.

2026 Formula 1 İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monza yarış programı ve canlı yayın bilgisi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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