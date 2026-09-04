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2026 Formula 1 İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monza yarış programı ve canlı yayın bilgisi
Giriş Tarihi: 04.09.2026 19:08
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 19:10
2026 Formula 1 İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monza yarış programı ve canlı yayın bilgisi
Motor sporları tutkunlarının merakla beklediği 2026 Formula 1 İtalya GP heyecanı efsanevi Monza Pisti'nde başlıyor. Bu hafta sonu gerçekleşecek F1 yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak netleşti.