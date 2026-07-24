2026 GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ || Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve nerelerden izlenecek?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Türkiye, 12 Ağustos'taki tutulmanın hem tam hem de parçalı olarak izlenebileceği alanların dışında kalacak. Bu nedenle gök olayı ülkemizden gözlemlenemeyecek. Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki Güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de parçalı olarak gerçekleşecek.