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Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:54

2026 GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ || Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve nerelerden izlenecek?

2026 yılında yaşanacak Güneş tutulması, gökyüzünde oluşturacağı görüntüyle yılın dikkat çeken doğa olaylarından biri olacak. Tutulmanın izlenebileceği bölgeler ile Türkiye'den gözlemlenip gözlemlenemeyeceği ise tutulma takviminde öne çıkıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve nerelerden izlenecek?

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2026 GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ || Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve nerelerden izlenecek?

2026 takvimindeki Güneş tutulması, gökyüzünü takip edenlerin beklediği olaylar arasında yer alıyor. Güneş tutulması sırasında oluşacak tam tutulma hattı, dünyanın belirli bölgelerinden gözlemlenebilecek.

2026 GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ || Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve nerelerden izlenecek?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

2026 yılındaki tam Güneş tutulması 12 Ağustos Çarşamba günü yaşanacak. Tutulmanın en yoğun evresi Türkiye saatiyle yaklaşık 20.47'de gerçekleşecek. Ay'ın Güneş'i tamamen kapattığı bölüm, tutulma hattının merkezindeki noktalarda en fazla 2 dakika 18 saniye sürecek.

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2026 GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ || Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve nerelerden izlenecek?

GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDEN İZLENECEK?

Tam tutulma; Kuzey Rusya, Grönland, İzlanda, İspanya ve Portekiz'in küçük bir bölümünden görülebilecek. Bu dar hattın dışında kalan Kanada, ABD'nin kuzeyi, Avrupa'nın büyük bölümü ve Kuzeybatı Afrika'da ise Güneş'in yalnızca bir kısmı örtülecek. İspanya ve çevresinde tutulma, gün batımına yakın saatlerde izlenecek.

2026 GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ || Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve nerelerden izlenecek?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Türkiye, 12 Ağustos'taki tutulmanın hem tam hem de parçalı olarak izlenebileceği alanların dışında kalacak. Bu nedenle gök olayı ülkemizden gözlemlenemeyecek. Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki Güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de parçalı olarak gerçekleşecek.

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