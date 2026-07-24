Haberler
Fotohaber
2026 GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ || Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve nerelerden izlenecek?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:54
2026 GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ || Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve nerelerden izlenecek?
2026 yılında yaşanacak Güneş tutulması, gökyüzünde oluşturacağı görüntüyle yılın dikkat çeken doğa olaylarından biri olacak. Tutulmanın izlenebileceği bölgeler ile Türkiye'den gözlemlenip gözlemlenemeyeceği ise tutulma takviminde öne çıkıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve nerelerden izlenecek?