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2026 ilkokul ve ortaokul kayıtları || Çocuğum hangi okula gidecek? e-Devlet kayıt sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.07.2026 10:36
2026 ilkokul ve ortaokul kayıtları || Çocuğum hangi okula gidecek? e-Devlet kayıt sorgulama ekranı
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarının kayıt yaptıracağı okulu öğrenmek isteyen veliler, MEB'in e-Kayıt sonuçlarına odaklandı. 2026 ilkokul ve ortaokul kayıtları kapsamında öğrencilerin yerleştirildiği okullar e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Peki, çocuğum hangi okula gidecek? İşte, e-Devlet sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...