2026 ilkokul ve ortaokul kayıtları || Çocuğum hangi okula gidecek? e-Devlet kayıt sorgulama ekranı

Okula başlayacak öğrencilerin kayıt süreci, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek. 2026 ilkokul ve ortaokul kayıtları kapsamında veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu çevrim içi sistem üzerinden öğrenebilecek. Kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar da 2026 ilkokul ve ortaokul kayıtları takviminde yer alacak.