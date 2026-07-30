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Haberler Fotohaber 2026 ilkokul ve ortaokul kayıtları || Çocuğum hangi okula gidecek? e-Devlet kayıt sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.07.2026 10:36

2026 ilkokul ve ortaokul kayıtları || Çocuğum hangi okula gidecek? e-Devlet kayıt sorgulama ekranı

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarının kayıt yaptıracağı okulu öğrenmek isteyen veliler, MEB'in e-Kayıt sonuçlarına odaklandı. 2026 ilkokul ve ortaokul kayıtları kapsamında öğrencilerin yerleştirildiği okullar e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Peki, çocuğum hangi okula gidecek? İşte, e-Devlet sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...

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2026 ilkokul ve ortaokul kayıtları || Çocuğum hangi okula gidecek? e-Devlet kayıt sorgulama ekranı

Okula başlayacak öğrencilerin kayıt süreci, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek. 2026 ilkokul ve ortaokul kayıtları kapsamında veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu çevrim içi sistem üzerinden öğrenebilecek. Kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar da 2026 ilkokul ve ortaokul kayıtları takviminde yer alacak.

2026 ilkokul ve ortaokul kayıtları || Çocuğum hangi okula gidecek? e-Devlet kayıt sorgulama ekranı

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf e-Kayıt sonuçları henüz açıklanmadı. Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde ikamet adresleri esas alınacak.

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2026 ilkokul ve ortaokul kayıtları || Çocuğum hangi okula gidecek? e-Devlet kayıt sorgulama ekranı

E-DEVLET İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Veliler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" yazabilecek. Açılan MEB hizmeti üzerinden çocuğun yerleştirildiği okul ve okulun iletişim bilgileri görüntülenebilecek.

İLKÖĞRETİM OKULLARI ADRESE GÖRE KAYIT OKULU SORGULAMA (E-KAYIT) EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 ilkokul ve ortaokul kayıtları || Çocuğum hangi okula gidecek? e-Devlet kayıt sorgulama ekranı

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için de yeni okul ortamına uyum sağlamalarına yönelik rehberlik çalışmaları yapılacak

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINCA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 ilkokul ve ortaokul kayıtları || Çocuğum hangi okula gidecek? e-Devlet kayıt sorgulama ekranı

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