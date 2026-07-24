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2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM KPSS sınav takvimi
Giriş Tarihi: 24.07.2026 09:07
2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM KPSS sınav takvimi
ÖSYM tarafından uygulanacak 2026 KPSS Lisans için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav tarihleriyle birlikte giriş belgelerine ilişkin duyuruları takip ediyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Peki, 2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, ÖSYM takvimi…