2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM KPSS sınav takvimi

KPSS Lisans başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar sınav hazırlıklarına başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları öncesinde sınav tarihleri ile bina ve salon bilgilerinin yer alacağı giriş belgesinin yayımlanacağı tarih gündeme geldi.