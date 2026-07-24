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Giriş Tarihi: 24.07.2026 09:07

2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM KPSS sınav takvimi

ÖSYM tarafından uygulanacak 2026 KPSS Lisans için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav tarihleriyle birlikte giriş belgelerine ilişkin duyuruları takip ediyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Peki, 2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, ÖSYM takvimi…

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2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM KPSS sınav takvimi

KPSS Lisans başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar sınav hazırlıklarına başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları öncesinde sınav tarihleri ile bina ve salon bilgilerinin yer alacağı giriş belgesinin yayımlanacağı tarih gündeme geldi.

2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM KPSS sınav takvimi

2026 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Alan Bilgisi sınavları ise iki güne yayılarak 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM KPSS sınav takvimi

KPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

2026 KPSS Lisans sınava giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Belgelerin erişime açılacağı tarih ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak.

Adayların sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgileri giriş belgesinde yer alacak. Belge yayımlandığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM KPSS sınav takvimi

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç ekranından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM KPSS sınav takvimi

2026 KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

  • Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2026
  • Alan Bilgisi 1. gün: 12 Eylül 2026
  • Alan Bilgisi 2. gün: 13 Eylül 2026
  • Sonuçların açıklanması: 7 Ekim 2026

2026 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU LİSANS İÇİN TIKLAYINIZ!

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