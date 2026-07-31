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2026 KPSS Ön lisans başvuru ekranı açıldı! Başvurular ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:00
2026 KPSS Ön lisans başvuru ekranı açıldı! Başvurular ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar?
Ön lisans mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katılacağı KPSS'de başvuru süreci başladı. ÖSYM AİS üzerinden yürütülen işlemlere ilişkin ayrıntılar yayımlanan kılavuzda paylaşıldı. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar? İşte, sınava dair detaylar…