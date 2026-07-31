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Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:00

2026 KPSS Ön lisans başvuru ekranı açıldı! Başvurular ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar?

Ön lisans mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katılacağı KPSS'de başvuru süreci başladı. ÖSYM AİS üzerinden yürütülen işlemlere ilişkin ayrıntılar yayımlanan kılavuzda paylaşıldı. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar? İşte, sınava dair detaylar…

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2026 KPSS Ön lisans başvuru ekranı açıldı! Başvurular ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar?

Kamuda görev hedefleyen ön lisans mezunları için 2026 KPSS başvuruları alınmaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda başvuru süresi, sınav ücreti ve uygulama takvimine ilişkin ayrıntılar yer aldı.

2026 KPSS Ön lisans başvuru ekranı açıldı! Başvurular ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar?

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

29 Temmuz'da başlayan 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları, 10 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için 19-20 Ağustos tarihlerinde geç başvuru imkanı sunulacak.

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2026 KPSS Ön lisans başvuru ekranı açıldı! Başvurular ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar?

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ön Lisans, 4 Ekim Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Adaylara 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.

ÖN LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 KPSS Ön lisans başvuru ekranı açıldı! Başvurular ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru ekranında sınav ve merkez tercihi yapıldıktan sonra bilgiler kontrol edilerek işlem onaylanacak. Ardından sınav ücretinin süresi içinde yatırılmasıyla başvuru tamamlanmış olacak.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 KPSS Ön lisans başvuru ekranı açıldı! Başvurular ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM kılavuzuna göre sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi. Ödeme, anlaşmalı bankalar üzerinden veya ÖSYM'nin e-İŞLEMLER sayfasındaki "ÖDEMELER" bölümünden banka ya da kredi kartıyla yapılabilecek.

ÖSYM ÖDEME İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 KPSS Ön lisans başvuru ekranı açıldı! Başvurular ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar?

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