2026 KPSS Ön lisans başvuru ekranı açıldı! Başvurular ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM kılavuzuna göre sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi. Ödeme, anlaşmalı bankalar üzerinden veya ÖSYM'nin e-İŞLEMLER sayfasındaki "ÖDEMELER" bölümünden banka ya da kredi kartıyla yapılabilecek.

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