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Haberler Fotohaber 2026 KPSS Ön Lisans başvuru takvimi: Başvurular ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 09:16

2026 KPSS Ön Lisans başvuru takvimi: Başvurular ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

İki yıllık üniversite mezunlarının kamu kadroları için katılacağı sınava ilişkin takvim belli oldu. ÖSYM'nin duyurusunda müracaat, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri yer aldı. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte, başvuru takvimi…

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2026 KPSS Ön Lisans başvuru takvimi: Başvurular ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

KPSS Ön Lisans'a katılacak adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz doğrultusunda gerçekleştirecek. Başvuru tarihleri sınav takviminde yer alırken ücret, başvuru adımları ve sınav merkezlerine ilişkin ayrıntılar kılavuzla netleşecek.

2026 KPSS Ön Lisans başvuru takvimi: Başvurular ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

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2026 KPSS Ön Lisans başvuru takvimi: Başvurular ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Normal sürede işlemlerini tamamlayamayan adaylar, 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde geç başvuru yapabilecek. Geç başvuru ekranı 20 Ağustos saat 23.59'da kapanacak. Bu dönemde uygulanacak sınav ücreti de kılavuzda açıklanacak.

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2026 KPSS Ön Lisans başvuru takvimi: Başvurular ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi ile Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilecek. Adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak eğitim, iletişim ve sınav merkezi bilgilerini kontrol etmeleri gerekecek.

2026 KPSS Ön Lisans kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ücret, başvuru adımları ve sınav merkezlerine ilişkin ayrıntılar kılavuzun erişime açılmasıyla kesinleşecek.

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2026 KPSS Ön Lisans başvuru takvimi: Başvurular ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumu 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın başlama saati, soru sayısı ve uygulama süresi başvuru kılavuzuyla duyurulacak.

2026 KPSS Ön Lisans başvuru takvimi: Başvurular ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle ulaşabilecek.

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