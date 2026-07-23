2026 KPSS Ön Lisans başvuru takvimi: Başvurular ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi ile Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilecek. Adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak eğitim, iletişim ve sınav merkezi bilgilerini kontrol etmeleri gerekecek.

2026 KPSS Ön Lisans kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ücret, başvuru adımları ve sınav merkezlerine ilişkin ayrıntılar kılavuzun erişime açılmasıyla kesinleşecek.

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