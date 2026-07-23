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2026 KPSS Ön Lisans başvuru takvimi: Başvurular ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 09:16
2026 KPSS Ön Lisans başvuru takvimi: Başvurular ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?
İki yıllık üniversite mezunlarının kamu kadroları için katılacağı sınava ilişkin takvim belli oldu. ÖSYM'nin duyurusunda müracaat, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri yer aldı. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte, başvuru takvimi…