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Giriş Tarihi: 04.08.2026 09:23

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri: Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

Kamu kurumlarında ortaöğretim düzeyindeki kadrolara başvurmak isteyen adayların katılacağı 2026 KPSS için takvim açıklandı. ÖSYM tarafından yürütülecek süreçte başvuru ve sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

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2026 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri: Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS Ortaöğretim başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri yer aldı. Adaylar işlemlerini belirlenen süre içinde AİS üzerinden tamamlayacak.

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri: Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 Perşembe günü başlayacak. Adaylar başvurularını 8 Eylül 2026 Salı gününe kadar tamamlayabilecek.

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2026 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri: Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru süreci 15 Eylül 2026'da başlayacak. Geç başvurular 16 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek.

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2026 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri: Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınavın başlama saati henüz ÖSYM takviminde yer almıyor. Saat bilgisi, sınav kılavuzu ve adayların sınav giriş belgeleriyle duyurulacak.

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri: Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri: Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

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