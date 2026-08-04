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2026 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri: Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 04.08.2026 09:23
2026 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri: Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?
Kamu kurumlarında ortaöğretim düzeyindeki kadrolara başvurmak isteyen adayların katılacağı 2026 KPSS için takvim açıklandı. ÖSYM tarafından yürütülecek süreçte başvuru ve sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?