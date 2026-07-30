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2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi || Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:19
2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi || Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?
Lise mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. 2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi, geç başvuru ve sonuç tarihlerini de kapsıyor. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte, güncel ÖSYM takvimi…