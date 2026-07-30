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Haberler Fotohaber 2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi || Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:19

2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi || Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

Lise mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. 2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi, geç başvuru ve sonuç tarihlerini de kapsıyor. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte, güncel ÖSYM takvimi…

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2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi || Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi ile adayların hazırlık sürecinde izleyeceği tarihler netleşti. ÖSYM tarafından uygulanacak sınava katılmak isteyen lise mezunları, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi doğrultusunda başvurularını AİS üzerinden tamamlayacak.

2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi || Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos'ta başlayacak ve 8 Eylül 2026'da sona erecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru yapabilecek.

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2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi || Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınavın saati, süresi ve adayların uyması gereken kurallar, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuyla netleşecek.

2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi || Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tamamlayabilecek. Başvurunun geçerli sayılması için kılavuzda belirtilen adımların izlenmesi ve sınav ücretinin süresi içinde yatırılması gerekecek.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi || Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

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