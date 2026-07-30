2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi || Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos'ta başlayacak ve 8 Eylül 2026'da sona erecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru yapabilecek.