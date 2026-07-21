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Giriş Tarihi: 21.07.2026 13:16

2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi: Lise KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

Lise mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katılacağı KPSS Ortaöğretim oturumu, ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alıyor. Hazırlıklarını sürdüren adayların uygulama günüyle birlikte başvuru süresini de kaçırmaması gerekiyor. Peki, Lise KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM takvimi…

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2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi: Lise KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

Ortaöğretim düzeyinde kamu personeli olmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak. Belirlenen süre içinde kaydını oluşturanlar, oturum öncesinde yayımlanacak giriş belgesiyle bina ve salon bilgilerine ulaşabilecek.

2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi: Lise KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

LİSE KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Oturum saati ve adayların sınav günü uyması gereken kurallar, başvuru kılavuzuyla duyurulacak.

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2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi: Lise KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular 27 Ağustos 2026'da başlayacak ve 8 Eylül 2026'da sona erecek. Normal süreyi kaçıran adaylar ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru işlemlerini yapabilecek. Geç başvuru dönemi 16 Eylül saat 23.59'da tamamlanacak.

2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi: Lise KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

LİSE KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru süreci başladığında işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru koşulları, sınav ücreti ve ödeme bilgileri ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda açıklanacak.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi: Lise KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar puanlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Takvim bilgileri ÖSYM'nin resmî internet sitesinde yer alıyor.

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