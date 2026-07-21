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2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi: Lise KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 13:16
2026 KPSS Ortaöğretim sınav takvimi: Lise KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?
Lise mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katılacağı KPSS Ortaöğretim oturumu, ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alıyor. Hazırlıklarını sürdüren adayların uygulama günüyle birlikte başvuru süresini de kaçırmaması gerekiyor. Peki, Lise KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM takvimi…