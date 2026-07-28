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2026 KPSS Ortaöğretim takvimi belli oldu! KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:21
2026 KPSS Ortaöğretim takvimi belli oldu! KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ne zaman başlıyor?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı için 2026 takvimi netleşti. Lise mezunu memur adaylarının katılacağı sınavın başvuru tarihleri ve oturum günü belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ne zaman başlıyor? İşte, ÖSYM takvimi...