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Haberler Fotohaber 2026 KPSS Ortaöğretim takvimi belli oldu! KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:21

2026 KPSS Ortaöğretim takvimi belli oldu! KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ne zaman başlıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı için 2026 takvimi netleşti. Lise mezunu memur adaylarının katılacağı sınavın başvuru tarihleri ve oturum günü belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ne zaman başlıyor? İşte, ÖSYM takvimi...

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2026 KPSS Ortaöğretim takvimi belli oldu! KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ne zaman başlıyor?

Kamuda memur olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren lise mezunu adaylar için 2026 KPSS Ortaöğretim sınav süreci başlıyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvim doğrultusunda sınavın yapılacağı gün ve başvuru işlemleri için ayrılan süre açıklandı.

2026 KPSS Ortaöğretim takvimi belli oldu! KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ne zaman başlıyor?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takviminde sınav tarihi, başvuru aralığı, geç başvuru günü ve sonuç tarihi birlikte duyuruldu.

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2026 KPSS Ortaöğretim takvimi belli oldu! KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ne zaman başlıyor?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini 8 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için uygulanacak olan geç başvuru işlemleri ise 15 ve 16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak. Geç başvurular da 16 Eylül günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

2026 KPSS Ortaöğretim takvimi belli oldu! KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ne zaman başlıyor?

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

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2026 KPSS Ortaöğretim takvimi belli oldu! KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ne zaman başlıyor?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi ortamda yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak başvuru işlemlerini başlatabilecek. Sistem üzerindeki adımların tamamlanmasının ardından, kılavuzda yer alan anlaşmalı bankalar veya ÖSYM'nin e-Ödemeler ekranı üzerinden başvuru ücretinin yatırılmasıyla süreç tamamlanmış olacak.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 KPSS Ortaöğretim takvimi belli oldu! KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ne zaman başlıyor?

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