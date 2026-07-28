2026 KPSS Ortaöğretim takvimi belli oldu! KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ne zaman başlıyor?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini 8 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için uygulanacak olan geç başvuru işlemleri ise 15 ve 16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak. Geç başvurular da 16 Eylül günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek.