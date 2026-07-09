2026 LGS’ de kaç tercih hakkı var, adaylar kaç lise yazabilir? Yerel, merkezi ve pansiyonlu tercih sayısı

YEREL YERLEŞTİRMEDE KAÇ OKUL TERCİH EDİLİR?

Yerel yerleştirme ekranında öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirme, öğrencinin ikamet adresi, okul başarı puanı, devamsızlık durumu ve tercih önceliği gibi kriterler dikkate alınarak yapılır.

Yerel yerleştirme tercihi yapılmadan merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okul tercih ekranı kullanılmaz. Bu nedenle merkezi sınava giren öğrenciler de tercih sürecine yerel yerleştirme ekranından başlar.