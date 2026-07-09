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Haberler Fotohaber 2026 LGS’ de kaç tercih hakkı var, adaylar kaç lise yazabilir? Yerel, merkezi ve pansiyonlu tercih sayısı
Giriş Tarihi: 09.07.2026 15:09 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 15:10

2026 LGS’ de kaç tercih hakkı var, adaylar kaç lise yazabilir? Yerel, merkezi ve pansiyonlu tercih sayısı

LGS tercih sayısı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih dönemine hazırlanan öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, yerel ve merkezi yerleştirme kapsamında kaç lise seçebileceklerini öğrenmek istiyor. LGS' de kaç tercih hakkı var, adaylar kaç lise yazabilir?

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2026 LGS’ de kaç tercih hakkı var, adaylar kaç lise yazabilir? Yerel, merkezi ve pansiyonlu tercih sayısı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih yapacak öğrenciler için süreç e-Okul sistemi üzerinden yürütülüyor. Öğrenciler, yerel yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için ayrı tercih ekranlarını kullanıyor. LGS tercih hakkı, öğrencinin istediği okul türüne ve sınav puanıyla yerleşme durumuna göre farklılık gösteriyor.

2026 LGS’ de kaç tercih hakkı var, adaylar kaç lise yazabilir? Yerel, merkezi ve pansiyonlu tercih sayısı

LGS' DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

LGS tercih sistemine göre öğrenciler toplamda 20 okul tercih edebilecek. Bu tercih hakkı üç farklı ekrana ayrıldı.

Buna göre öğrenciler;

  • Yerel yerleştirme ekranından en fazla 5 okul
  • Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul
  • Pansiyonlu okullar ekranından en fazla 5 okul tercih edebiliyor.

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2026 LGS’ de kaç tercih hakkı var, adaylar kaç lise yazabilir? Yerel, merkezi ve pansiyonlu tercih sayısı

YEREL YERLEŞTİRMEDE KAÇ OKUL TERCİH EDİLİR?

Yerel yerleştirme ekranında öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirme, öğrencinin ikamet adresi, okul başarı puanı, devamsızlık durumu ve tercih önceliği gibi kriterler dikkate alınarak yapılır.

Yerel yerleştirme tercihi yapılmadan merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okul tercih ekranı kullanılmaz. Bu nedenle merkezi sınava giren öğrenciler de tercih sürecine yerel yerleştirme ekranından başlar.

2026 LGS’ de kaç tercih hakkı var, adaylar kaç lise yazabilir? Yerel, merkezi ve pansiyonlu tercih sayısı

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için öğrenciler en fazla 10 okul tercih edebilecek. Bu ekranda fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ve merkezi sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liseleri yer alır.

2026 LGS’ de kaç tercih hakkı var, adaylar kaç lise yazabilir? Yerel, merkezi ve pansiyonlu tercih sayısı

PANSİYONLU OKULLARDA KAÇ TERCİH YAPILIR?

Pansiyonlu okullar tercih ekranında öğrenciler en fazla 5 okul yazabilir. Pansiyonlu okul tercihi yapmak zorunlu değildir. Öğrenciler, yerel yerleştirme tercihlerini yaptıktan sonra istemeleri halinde pansiyonlu okul tercih ekranından da işlem yapabilir.

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