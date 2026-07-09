Haberler
Fotohaber
2026 LGS’ de kaç tercih hakkı var, adaylar kaç lise yazabilir? Yerel, merkezi ve pansiyonlu tercih sayısı
Giriş Tarihi: 09.07.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 15:10
2026 LGS’ de kaç tercih hakkı var, adaylar kaç lise yazabilir? Yerel, merkezi ve pansiyonlu tercih sayısı
LGS tercih sayısı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih dönemine hazırlanan öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, yerel ve merkezi yerleştirme kapsamında kaç lise seçebileceklerini öğrenmek istiyor. LGS' de kaç tercih hakkı var, adaylar kaç lise yazabilir?