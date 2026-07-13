2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar lise yerleştirme sonuçlarını her yıl olduğu gibi bu yıl da herhangi bir sınav sonuç belgesi basılmaksızın doğrudan internetten öğrenecek. Sonuçlar açıklandığı an resmî olarak www.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik Numaraları ve doğum tarihleri ile sisteme giriş yaparak hangi liseye yerleştiklerini anında görüntüleyebilecekler.