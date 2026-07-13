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2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi
Giriş Tarihi: 13.07.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 15:51
2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki lise tercih süreci bugün itibarıyla resmi olarak başladı. Sınav puanları ve yüzdelik dilimlerine göre geleceklerini şekillendirecek yüz binlerce öğrenci ile veli, yerleştirme işlemlerinin tamamlanacağı tarihi merak ediyor. Peki, LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte MEB'in yayımladığı takvimle kesinleşen o tarih.