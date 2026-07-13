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Giriş Tarihi: 13.07.2026 15:47 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 15:51

2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki lise tercih süreci bugün itibarıyla resmi olarak başladı. Sınav puanları ve yüzdelik dilimlerine göre geleceklerini şekillendirecek yüz binlerce öğrenci ile veli, yerleştirme işlemlerinin tamamlanacağı tarihi merak ediyor. Peki, LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte MEB'in yayımladığı takvimle kesinleşen o tarih.

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2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi

13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlanacak olan tercih başvurularının ardından, adayların gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığının dijital sorgulama sistemine çevrilecek. Bu yıl da yerleştirme kılavuzunda belirtilen kurallar çerçevesinde merkezi ve yerel yerleştirmeler birlikte yürütülüyor. LGS tercih sonuçları sorgulama tarihi adayların takviminde işaretlendi.

2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi

MEB TAKVİMİ AÇIKLADI: 2026 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre, LGS tercih sonuçları 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. 13 Temmuz'da başlayan tercih maratonunun 24 Temmuz'da sona ermesinin ardından, sistem havuzundaki tüm başvurular puan üstünlüğü, tercih sırası ve okul kontenjanlarına göre bilgisayar ortamında değerlendirilecek.

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2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar lise yerleştirme sonuçlarını her yıl olduğu gibi bu yıl da herhangi bir sınav sonuç belgesi basılmaksızın doğrudan internetten öğrenecek. Sonuçlar açıklandığı an resmî olarak www.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik Numaraları ve doğum tarihleri ile sisteme giriş yaparak hangi liseye yerleştiklerini anında görüntüleyebilecekler.

2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi

LGS 1. VE 2. NAKİL BAŞVURULARI TAKVİMİ

5 Ağustos'ta ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, istedikleri okula yerleşemeyen ya da tercihini değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak.

1. Nakil Tercih Başvuruları: 5 - 7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos 2026'da duyurulacak.

2. Nakil Tercih Başvuruları: 10 - 12 Ağustos 2026 tarihlerinde kabul edilecek ve sonuçlar 14 Ağustos 2026'da ilan edilecek.

2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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