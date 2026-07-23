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2026 LGS Tercih Takvimi: LGS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:34
2026 LGS Tercih Takvimi: LGS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Lise adayları tercih listelerine son şeklini verirken e-Okul üzerinden yürütülen süreçte son günlere girildi. Tercih ekranının kapanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek, ardından nakil dönemi başlayacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?