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Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:34

2026 LGS Tercih Takvimi: LGS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Lise adayları tercih listelerine son şeklini verirken e-Okul üzerinden yürütülen süreçte son günlere girildi. Tercih ekranının kapanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek, ardından nakil dönemi başlayacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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2026 LGS Tercih Takvimi: LGS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS tercih takvimi doğrultusunda öğrencilerin işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlaması gerekiyor. Tercihlerin sona ermesinin ardından adayların yerleştiği okullar ile boş kalan kontenjanlar MEB tarafından duyurulacak.

2026 LGS Tercih Takvimi: LGS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

MEB tarafından yayımlanan güncel takvime göre 13 Temmuz'da başlayan LGS tercihleri, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Öğrenciler lise tercihlerini belirtilen saate kadar e-Okul üzerinden tamamlayabilecek.

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2026 LGS Tercih Takvimi: LGS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar; merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta seçim yapabilecek.

Tüm öğrencilerin öncelikle yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar arasından tercih yapması gerekecek. Bu ekranda ilk 3 okul kayıt alanından seçilmek şartıyla en fazla 5 okul yazılabilecek.

Yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 10, pansiyonlu okullardan ise en fazla 5 tercih yapabilecek. Böylece üç grupta toplam 20 okula kadar seçim yapılabilecek.

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2026 LGS Tercih Takvimi: LGS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2026 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Öğrenciler sonuç bilgilerine MEB'in internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

2026 LGS Tercih Takvimi: LGS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk yerleştirmelerin ardından boş kontenjanlar için iki ayrı nakil dönemi uygulanacak.

  • Birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak, sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak.
  • İkinci nakil tercihleri 10-12 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
  • Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, 17-26 Ağustos 2026 tarihlerinde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek.

Komisyon aracılığıyla yapılacak yerleştirmeler 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

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