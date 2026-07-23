2026 LGS Tercih Takvimi: LGS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar; merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta seçim yapabilecek.

Tüm öğrencilerin öncelikle yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar arasından tercih yapması gerekecek. Bu ekranda ilk 3 okul kayıt alanından seçilmek şartıyla en fazla 5 okul yazılabilecek.

Yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 10, pansiyonlu okullardan ise en fazla 5 tercih yapabilecek. Böylece üç grupta toplam 20 okula kadar seçim yapılabilecek.

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