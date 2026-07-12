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2026 LGS tercihleri başlıyor! MEB Lise Tercih Ekranı e-Okul Giriş: LGS tercih ne zaman ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 12.07.2026 19:33
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 19:38
2026 LGS tercihleri başlıyor! MEB Lise Tercih Ekranı e-Okul Giriş: LGS tercih ne zaman ve nasıl yapılır?
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz Pazartesi günü resmen başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kılavuzuna göre e-Okul lise yerleştirme ekranı üzerinden yapılacak başvurularda adrese dayalı ve merkezi puanla alım süreçleri işletilecek. Peki LGS tercih tarihleri ne zaman, lise tercihi nasıl yapılır? İşte, 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu.