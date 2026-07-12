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Giriş Tarihi: 12.07.2026 19:33 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 19:38

2026 LGS tercihleri başlıyor! MEB Lise Tercih Ekranı e-Okul Giriş: LGS tercih ne zaman ve nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz Pazartesi günü resmen başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kılavuzuna göre e-Okul lise yerleştirme ekranı üzerinden yapılacak başvurularda adrese dayalı ve merkezi puanla alım süreçleri işletilecek. Peki LGS tercih tarihleri ne zaman, lise tercihi nasıl yapılır? İşte, 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu.

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2026 LGS tercihleri başlıyor! MEB Lise Tercih Ekranı e-Okul Giriş: LGS tercih ne zaman ve nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 Temmuz'da ilan edilen sınav sonuçlarının ardından, liselere geçiş için resmi başvuru takvimi yürürlüğe giriyor. Veliler ve öğrenciler, 24 Temmuz 2026 tarihine kadar e-Okul sistemi üzerinden listelerini oluşturarak kayıtlı oldukları ortaokul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacak. LGS 2026 sürecindeki lise tercihlerine dair tüm merak edilenler yayında.

2026 LGS tercihleri başlıyor! MEB Lise Tercih Ekranı e-Okul Giriş: LGS tercih ne zaman ve nasıl yapılır?

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi kılavuza göre, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak olan okul tercihleri 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacaktır. Adaylar ve veliler için sistem 24 Temmuz 2026 tarihine kadar açık kalacaktır. Sürecin sorunsuz ilerlemesi adına son güne bırakılmaması önerilmektedir. Yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan bilgileri ise 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecektir.

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2026 LGS tercihleri başlıyor! MEB Lise Tercih Ekranı e-Okul Giriş: LGS tercih ne zaman ve nasıl yapılır?

ADIM ADIM LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR? E-OKUL GİRİŞ EKRANI

Lise tercih işlemleri, öğrenci veya veli bilgileriyle e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra başvuru ekranı açılacaktır. Tercih listesini elektronik ortamda kaydeden öğrenciler bu süreçte okullarıyla birlikte entegre olarak süreçlerini yönetecek.

2026 LGS tercihleri başlıyor! MEB Lise Tercih Ekranı e-Okul Giriş: LGS tercih ne zaman ve nasıl yapılır?

İLK ZORUNLULUK: YEREL YERLEŞTİRME (ADRESE DAYALI) NEDİR?

Sistemde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların ekranının açılabilmesi için öncelikle Yerel Yerleştirme ekranından tercih yapılması şarttır. LGS puanı ne kadar yüksek olursa olsun, ilk olarak ikamet adresine dayalı okul seçimi yapılmalıdır. Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul seçilebilir ve aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul yazılabilir.

2026 LGS tercihleri başlıyor! MEB Lise Tercih Ekranı e-Okul Giriş: LGS tercih ne zaman ve nasıl yapılır?

MEB 2026 LGS TERCİH VE NAKİL TAKVİMİ: SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • 5 Ağustos 2026: Yerleştirme sonuçlarının ve boş kalan kontenjanların "meb.gov.tr" üzerinden ilanı.
  • 5-7 Ağustos 2026: Yerleştirmeye esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması (Sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak).
  • 10-12 Ağustos 2026: Yerleştirmeye esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması (Sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak).
  • 17-26 Ağustos 2026: Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Nakil Komisyonu başvuruları (Süreç 28 Ağustos'ta tamamlanacak).
  • 31 Ağustos - 3 Eylül 2026: Yatılılık başvurularının okul yönetimlerince alınması (Sonuçlar 4 Eylül'de e-Pansiyon üzerinden ilan edilecek).
2026 LGS tercihleri başlıyor! MEB Lise Tercih Ekranı e-Okul Giriş: LGS tercih ne zaman ve nasıl yapılır?

E-OKUL TERCİH EKRANINDAKİ RENKLERİN ANLAMI: YEŞİL, MAVİ VE KIRMIZI ALAN NEDİR?

Yerel yerleştirme sürecini hatasız yönetmek isteyen velilerin e-Okul üzerindeki renk kodlarına dikkat etmesi gerekiyor. Sistemde okullar üç farklı renk grubuyla sınıflandırılır:

Yeşil Renk: Öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu, yerleştirmede en öncelikli olan "Kayıt Alanındaki" okulları temsil eder.

Mavi Renk: İkamet adresine komşu olan "Komşu Kayıt Alanındaki" okulları gösterir.

Kırmızı Renk: Öğrencinin ikamet ettiği bölgenin ve komşu alanların dışındaki, il içi veya il dışındaki diğer kayıt alanlarını ifade eder.

2026 LGS tercihleri başlıyor! MEB Lise Tercih Ekranı e-Okul Giriş: LGS tercih ne zaman ve nasıl yapılır?

MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları ve mesleki teknik liselerin Anadolu teknik programlarına LGS puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır. Adayların bu grupta en fazla 10 okul tercih etme hakkı bulunur. Merkezi sınav puanlarının eşit olması durumunda, yerleştirme sırasıyla şu kriterlere göre yapılacaktır:

  • Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü,
  • Sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) yüksekliği,
  • 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı,
  • Tercih önceliği sırası,
  • Eşitlik bozulmazsa, doğum tarihine göre yaşı küçük olan öğrenci.
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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