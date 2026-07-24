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Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:18

2026 LGS tercihleri için son günler: LGS tercihleri ne zaman bitecek ve nasıl yapılacak?

2026 LGS tercihleri için tanınan sürede sona yaklaşılırken öğrencilerin e-Okul üzerinden oluşturdukları listeleri tamamlamaları gerekiyor. Okul seçimlerinin hangi tarihe kadar yapılabileceği ve onay işlemlerinin nasıl tamamlanacağı gündemde. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek ve nasıl yapılacak? İşte, MEB takvimi…

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2026 LGS tercihleri için son günler: LGS tercihleri ne zaman bitecek ve nasıl yapılacak?

LGS tercihleri, merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme kapsamındaki liseler için devam ediyor. 2026 LGS tercihleri sürecinde öğrenciler, belirlenen takvim içerisinde okul listelerini oluşturarak onay işlemlerini tamamlayabilecek.

2026 LGS tercihleri için son günler: LGS tercihleri ne zaman bitecek ve nasıl yapılacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Lise tercih süreci 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de tamamlanacak. Öğrencilerin bu tarihe kadar okul listelerini oluşturarak gerekli onay işlemlerini yaptırması gerekiyor. Sürenin dolmasının ardından yeni tercih alınmayacak.

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2026 LGS tercihleri için son günler: LGS tercihleri ne zaman bitecek ve nasıl yapılacak?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler tercihlerini e-Okul üzerinden yapacak. İlk olarak yerel yerleştirmeden, ilk 3'ü kayıt alanından olmak üzere en fazla 5 okul seçilecek. Ardından merkezî sınav puanıyla öğrenci alan liselerden 10, pansiyonlu okullardan ise 5 tercih yapılabilecek. Böylece listeye toplam 20 okul eklenebilecek.

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2026 LGS tercihleri için son günler: LGS tercihleri ne zaman bitecek ve nasıl yapılacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ile liselerin boş kontenjanları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için nakil süreci başlayacak.

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