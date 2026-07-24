2026 LGS tercihleri için son günler: LGS tercihleri ne zaman bitecek ve nasıl yapılacak?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler tercihlerini e-Okul üzerinden yapacak. İlk olarak yerel yerleştirmeden, ilk 3'ü kayıt alanından olmak üzere en fazla 5 okul seçilecek. Ardından merkezî sınav puanıyla öğrenci alan liselerden 10, pansiyonlu okullardan ise 5 tercih yapılabilecek. Böylece listeye toplam 20 okul eklenebilecek.

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