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2026 LGS tercihleri için son günler: LGS tercihleri ne zaman bitecek ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:18
2026 LGS tercihleri için son günler: LGS tercihleri ne zaman bitecek ve nasıl yapılacak?
2026 LGS tercihleri için tanınan sürede sona yaklaşılırken öğrencilerin e-Okul üzerinden oluşturdukları listeleri tamamlamaları gerekiyor. Okul seçimlerinin hangi tarihe kadar yapılabileceği ve onay işlemlerinin nasıl tamamlanacağı gündemde. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek ve nasıl yapılacak? İşte, MEB takvimi…