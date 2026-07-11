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2026 LGS tercihlerinde kaç okul yazılabilir? Yerel ve merkezî tercih hakkı
Giriş Tarihi: 11.07.2026 14:41
2026 LGS tercihlerinde kaç okul yazılabilir? Yerel ve merkezî tercih hakkı
2026 LGS sonuçları ile tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından lise tercih süreci için hazırlıklar başladı. Öğrencilerin yazabileceği okul sayısı, yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihlerine göre değişecek. MEB kılavuzunda her tercih ekranı için ayrı okul sayısı ve seçim kuralları belirlendi. Peki, 2026 LGS tercihlerinde kaç okul yazılabilir?