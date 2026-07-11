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Haberler Fotohaber 2026 LGS tercihlerinde kaç okul yazılabilir? Yerel ve merkezî tercih hakkı
Giriş Tarihi: 11.07.2026 14:41

2026 LGS tercihlerinde kaç okul yazılabilir? Yerel ve merkezî tercih hakkı

2026 LGS sonuçları ile tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından lise tercih süreci için hazırlıklar başladı. Öğrencilerin yazabileceği okul sayısı, yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihlerine göre değişecek. MEB kılavuzunda her tercih ekranı için ayrı okul sayısı ve seçim kuralları belirlendi. Peki, 2026 LGS tercihlerinde kaç okul yazılabilir?

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2026 LGS tercihlerinde kaç okul yazılabilir? Yerel ve merkezî tercih hakkı

LGS sonuçlarının ardından lise tercih listesini hazırlayacak öğrenciler için okul seçme süreci başlayacak. MEB kılavuzuna göre tercihler üç ayrı başlık altında yapılacak. Yerel yerleştirme ve merkezî yerleştirme ekranlarında farklı okul sayısı sınırları uygulanacak.LGS sonuçlarının ardından lise tercih listesini hazırlayacak öğrenciler için okul seçme süreci başlayacak. MEB kılavuzuna göre tercihler üç ayrı başlık altında yapılacak. Yerel yerleştirme ve merkezî yerleştirme ekranlarında farklı okul sayısı sınırları uygulanacak.

2026 LGS tercihlerinde kaç okul yazılabilir? Yerel ve merkezî tercih hakkı

2026 LGS TERCİHLERİNDE KAÇ OKUL YAZILABİLİR?

2026 LGS tercihlerinde öğrenciler, yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okul ekranlarının tamamını kullanmaları hâlinde en fazla 20 okul yazabilecek.

  • Tercih sayıları şöyle olacak:
  • Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullardan en fazla 5 tercih
  • Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 10 tercih
  • Pansiyonlu okullardan en fazla 5 tercih

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2026 LGS tercihlerinde kaç okul yazılabilir? Yerel ve merkezî tercih hakkı

LGS YEREL TERCİH HAKKI KAÇ OKUL?

Yerel yerleştirme ekranında öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilecek. İlk üç okulun öğrencinin kendi kayıt alanında bulunan okullardan seçilmesi gerekecek.

Yerel tercih listesinde aynı okul türünden en fazla üç okul yazılabilecek. Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile Anadolu imam hatip lisesi ayrı okul türleri olarak değerlendirilecek.

Öğrenci, beş tercihinin tamamını aynı okul türünden oluşturamayacak. Örneğin yerel tercih listesine en fazla üç Anadolu lisesi eklenebilecek.

2026 LGS tercihlerinde kaç okul yazılabilir? Yerel ve merkezî tercih hakkı

LGS MERKEZÎ TERCİH HAKKI KAÇ OKUL?

LGS merkezî sınavına katılan ve geçerli sınav puanı bulunan öğrenciler, merkezî yerleştirme ekranından en fazla 10 okul yazabilecek.

Merkezî tercih ekranında şu okul türleri yer alacak:

  • Fen liseleri
  • Sosyal bilimler liseleri
  • Anadolu liseleri
  • Proje okulları
  • Anadolu imam hatip liseleri
  • Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları
2026 LGS tercihlerinde kaç okul yazılabilir? Yerel ve merkezî tercih hakkı

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

2026 LGS tercihlerinde kaç okul yazılabilir? Yerel ve merkezî tercih hakkı

YEREL YERLEŞTİRME TERCİH, NAKİL VE TAKVİM BİLGİSİ

2026 LGS tercihlerinde kaç okul yazılabilir? Yerel ve merkezî tercih hakkı

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 LGS tercih işlemleri 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler tercihlerini e-Okul üzerinden oluşturacak ve okul müdürlüklerine onaylatabilecek.

Yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Birinci ve ikinci nakil dönemlerinde öğrenciler, boş kalan kontenjanlara göre yeniden tercih yapabilecek.

2026 YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

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