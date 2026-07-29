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2026 LGS yerleştirme ve nakil takvimi: Sonuçlar ne zaman açıklanacak, nakil dönemi ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:06
2026 LGS yerleştirme ve nakil takvimi: Sonuçlar ne zaman açıklanacak, nakil dönemi ne zaman başlayacak?
LGS tercih sürecinin tamamlanmasıyla gözler yerleştirme sonuçları ve nakil başvurularına çevrildi. MEB'in yayımladığı 2026 LGS yerleştirme ve nakil takvimi, sürecin nasıl ilerleyeceğini gösteriyor. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak, nakil dönemi ne zaman başlayacak? İşte, MEB takvimi…