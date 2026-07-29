2026 LGS yerleştirme ve nakil takvimi: Sonuçlar ne zaman açıklanacak, nakil dönemi ne zaman başlayacak?

LGS NAKİL TERCİHLERİNDE KAÇ OKUL YAZILABİLİR?

Öğrenciler her iki nakil döneminde de merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullardan en fazla 3 ve pansiyonlu okullardan en fazla 3 tercih yapabilecek.

İlk yerleştirmede bir okula yerleşen öğrenciler için nakil tercihlerinde kayıt alanından okul seçme ve farklı okul türlerine yer verme zorunluluğu bulunmayacak.

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin ise yerel yerleştirme tercih listesindeki ilk 2 okulu kayıt alanından seçmesi gerekecek. Bu öğrenciler aynı okul türünden en fazla 2 okula yer verebilecek.