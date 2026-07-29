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Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:06

2026 LGS yerleştirme ve nakil takvimi: Sonuçlar ne zaman açıklanacak, nakil dönemi ne zaman başlayacak?

LGS tercih sürecinin tamamlanmasıyla gözler yerleştirme sonuçları ve nakil başvurularına çevrildi. MEB'in yayımladığı 2026 LGS yerleştirme ve nakil takvimi, sürecin nasıl ilerleyeceğini gösteriyor. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak, nakil dönemi ne zaman başlayacak? İşte, MEB takvimi…

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2026 LGS yerleştirme ve nakil takvimi: Sonuçlar ne zaman açıklanacak, nakil dönemi ne zaman başlayacak?

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlar için nakil süreci başlayacak. LGS yerleştirme ve nakil takvimi doğrultusunda başvurular iki ayrı dönemde alınacak ve sonuçlar belirlenen tarihlerde ilan edilecek.

2026 LGS yerleştirme ve nakil takvimi: Sonuçlar ne zaman açıklanacak, nakil dönemi ne zaman başlayacak?

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını MEB'in internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Aynı gün liselerin boş kontenjanları da ilan edilecek.

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2026 LGS yerleştirme ve nakil takvimi: Sonuçlar ne zaman açıklanacak, nakil dönemi ne zaman başlayacak?

LGS NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS nakil süreci, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. İlk nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil tercihleri ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu döneme ait sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

2026 LGS yerleştirme ve nakil takvimi: Sonuçlar ne zaman açıklanacak, nakil dönemi ne zaman başlayacak?

LGS NAKİL TERCİHLERİNDE KAÇ OKUL YAZILABİLİR?

Öğrenciler her iki nakil döneminde de merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullardan en fazla 3 ve pansiyonlu okullardan en fazla 3 tercih yapabilecek.

İlk yerleştirmede bir okula yerleşen öğrenciler için nakil tercihlerinde kayıt alanından okul seçme ve farklı okul türlerine yer verme zorunluluğu bulunmayacak.

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin ise yerel yerleştirme tercih listesindeki ilk 2 okulu kayıt alanından seçmesi gerekecek. Bu öğrenciler aynı okul türünden en fazla 2 okula yer verebilecek.

2026 LGS yerleştirme ve nakil takvimi: Sonuçlar ne zaman açıklanacak, nakil dönemi ne zaman başlayacak?

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

İki nakil döneminin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Başvurular 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak, komisyonların yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos'ta tamamlanacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

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