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Haberler Fotohaber 2026 MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile AGS ve ÖABT sınav sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 27.07.2026 00:54 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 01:13

2026 MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile AGS ve ÖABT sınav sonuç tarihi

ÖSYM tarafından 26 Temmuz'da gerçekleştirilen 2026 MEB AGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Öğretmen adaylarının katıldığı Akademi Giriş Sınavı ve ÖABT oturumlarının ardından gözler resmi takvime çevrildi. Binlerce adayın merakla beklediği 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt buldu.

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2026 MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile AGS ve ÖABT sınav sonuç tarihi

Adaylar, puanlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin AİS platformu üzerinden öğrenebilecek. Basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek olup, açıklanan puanlar bir sonraki sınav dönemine kadar geçerliliğini koruyacak. 2026 ÖSYM takvimi doğrultusunda MEB AGS sınav sonuç tarihi ajandalarda işaretlendi.

2026 MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile AGS ve ÖABT sınav sonuç tarihi

ÖSYM TAKVİMİ İLAN ETTİ: 2026 MEB AGS SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 Yılı Sınav Takvimi ile birlikte Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) değerlendirme takvimi kesinleşti. Takvime göre, 26 Temmuz 2026 tarihinde iki oturum halinde tamamlanan sınavın sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine sunulacak.

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2026 MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile AGS ve ÖABT sınav sonuç tarihi

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

Sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM, adayların kendi performanslarını önceden analiz edebilmeleri amacıyla %10'luk Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımladı. Sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden soruların tamamına 10 gün süreyle erişebiliyor.

2026-AGS ve 2026-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)

2026 MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile AGS ve ÖABT sınav sonuç tarihi

AGS VE ÖABT SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Değerlendirme süreci bittiğinde adaylar sınav sonuçlarına yalnızca ÖSYM sonuç sistemi ve aday sayfası (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ulaşabilecek. Sınav sonuç belgesi fiziki olarak posta yoluyla adreslere gönderilmeyecek. Sisteme giriş yapan adaylar; doğru-yanlış sayılarını, test bazlı netlerini ve Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına başvuruda esas alınacak olan başarı puanlarını detaylı döküm halinde inceleyebilecek.

2026 MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile AGS ve ÖABT sınav sonuç tarihi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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