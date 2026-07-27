Haberler
Fotohaber
2026 MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile AGS ve ÖABT sınav sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 27.07.2026 00:54
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 01:13
2026 MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile AGS ve ÖABT sınav sonuç tarihi
ÖSYM tarafından 26 Temmuz'da gerçekleştirilen 2026 MEB AGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Öğretmen adaylarının katıldığı Akademi Giriş Sınavı ve ÖABT oturumlarının ardından gözler resmi takvime çevrildi. Binlerce adayın merakla beklediği 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt buldu.