2026 MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile AGS ve ÖABT sınav sonuç tarihi

ÖSYM TAKVİMİ İLAN ETTİ: 2026 MEB AGS SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 Yılı Sınav Takvimi ile birlikte Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) değerlendirme takvimi kesinleşti. Takvime göre, 26 Temmuz 2026 tarihinde iki oturum halinde tamamlanan sınavın sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine sunulacak.