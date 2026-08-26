2026 MEB AGS sonuçları açıklandı: ÖSYM ÖABT ve AGS sınav sonucu sorgulama (sonuc.osym.gov.tr)

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, kişisel puanlarını ve branş bazındaki sıralamalarını öğrenmek için doğrudan ÖSYM'nin resmi "Sonuç Açıklama Sistemi"ni kullanacak. İlk olarak sonuc.osym.gov.tr web adresine veya ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri (AİS) mobil uygulamasına giriş yapmalısınız. Ardından ekranda yer alan "2026-MEB-AGS" sekmesini bularak T.C. kimlik numaranız ve size özel aday şifrenizle sorgulama butonuna tıklayabilirsiniz.

AGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ