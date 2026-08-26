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Giriş Tarihi: 26.08.2026 11:02 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 12:00

2026 MEB AGS sonuçları açıklandı: ÖSYM ÖABT ve AGS sınav sonucu sorgulama (sonuc.osym.gov.tr)

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların heyecanla beklediği 2026 MEB AGS sonuçları ÖSYM tarafından resmen açıklandı. Temmuz ayında gerçekleştirilen zorlu maratonun ardından sınav puanları dijital sistem üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaralarıyla sisteme girerek branş sıralamalarını ÖABT ve AGS sınav sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğreniyor.

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2026 MEB AGS sonuçları açıklandı: ÖSYM ÖABT ve AGS sınav sonucu sorgulama sonuc.osym.gov.tr

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), günlerdir merakla takip edilen değerlendirmesini tamamlayarak sistemi adayların kullanımına sundu. Öğretmen adayları ÖSYM sonuç sistemi üzerinden MEB AGS sonuç sorgulama işlemlerine başladı.

2026 MEB AGS sonuçları açıklandı: ÖSYM ÖABT ve AGS sınav sonucu sorgulama sonuc.osym.gov.tr

2026 MEB-AGS VE ÖABT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev almak isteyen adayların katıldığı sınav maratonunda süreç tamamlandı. 26 Temmuz 2026 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanan Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için ÖSYM sonuçları adayların erişimine açtı.

İşte, sorgulama ekranı:

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2026 MEB AGS sonuçları açıklandı: ÖSYM ÖABT ve AGS sınav sonucu sorgulama sonuc.osym.gov.tr

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, kişisel puanlarını ve branş bazındaki sıralamalarını öğrenmek için doğrudan ÖSYM'nin resmi "Sonuç Açıklama Sistemi"ni kullanacak. İlk olarak sonuc.osym.gov.tr web adresine veya ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri (AİS) mobil uygulamasına giriş yapmalısınız. Ardından ekranda yer alan "2026-MEB-AGS" sekmesini bularak T.C. kimlik numaranız ve size özel aday şifrenizle sorgulama butonuna tıklayabilirsiniz.

AGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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2026 MEB AGS sonuçları açıklandı: ÖSYM ÖABT ve AGS sınav sonucu sorgulama sonuc.osym.gov.tr

MEB AGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Öğretmen adayları 2026-MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı (AGS), Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adımlarını geçtikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak tercih işlemlerine odaklanacak. Ancak takvim henüz ilan edilmedi.

2026 MEB AGS sonuçları açıklandı: ÖSYM ÖABT ve AGS sınav sonucu sorgulama sonuc.osym.gov.tr
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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