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2026 MEB AGS sonuçları açıklandı: ÖSYM ÖABT ve AGS sınav sonucu sorgulama (sonuc.osym.gov.tr)
Giriş Tarihi: 26.08.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 12:00
2026 MEB AGS sonuçları açıklandı: ÖSYM ÖABT ve AGS sınav sonucu sorgulama (sonuc.osym.gov.tr)
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların heyecanla beklediği 2026 MEB AGS sonuçları ÖSYM tarafından resmen açıklandı. Temmuz ayında gerçekleştirilen zorlu maratonun ardından sınav puanları dijital sistem üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaralarıyla sisteme girerek branş sıralamalarını ÖABT ve AGS sınav sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğreniyor.