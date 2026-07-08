2026 MEB- AGS yeni sınav tarihi belli oldu! ÖSYM AGS sınavı neden ertelendi, ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yaptığı güncelleme, öğretmen adaylarının hazırlık sürecini yeniden gündeme taşıdı. AGS sınavı için açıklanan yeni takvimle birlikte adayların sınav merkezi, giriş belgesi ve oturum saatlerine ilişkin kontrollerini güncel tarihe göre yapması gerekecek. AGS sınavı kapsamında uygulanacak oturumların saatleri ve sınav süreleri de ÖSYM kılavuzunda paylaşıldı.