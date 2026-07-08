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2026 MEB- AGS yeni sınav tarihi belli oldu! ÖSYM AGS sınavı neden ertelendi, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:11
2026 MEB- AGS yeni sınav tarihi belli oldu! ÖSYM AGS sınavı neden ertelendi, ne zaman yapılacak?
Öğretmen adaylarının katılacağı MEB AGS için sınav takviminde değişikliğe gidildi. AGS sınavı ile birlikte aynı gün yapılacak ÖABT oturumuna ilişkin ayrıntılar da kılavuzda yer aldı.Sınav oturumlarına hazırlanacak adaylar, yeni tarihini, saatini ve sonuçların açıklanacağı günü araştırıyor. Peki, ÖSYM AGS sınavı neden ertelendi, ne zaman yapılacak? İşte, güncellenen sınav takvimi…