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Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:11

2026 MEB- AGS yeni sınav tarihi belli oldu! ÖSYM AGS sınavı neden ertelendi, ne zaman yapılacak?

Öğretmen adaylarının katılacağı MEB AGS için sınav takviminde değişikliğe gidildi. AGS sınavı ile birlikte aynı gün yapılacak ÖABT oturumuna ilişkin ayrıntılar da kılavuzda yer aldı.Sınav oturumlarına hazırlanacak adaylar, yeni tarihini, saatini ve sonuçların açıklanacağı günü araştırıyor. Peki, ÖSYM AGS sınavı neden ertelendi, ne zaman yapılacak? İşte, güncellenen sınav takvimi…

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2026 MEB- AGS yeni sınav tarihi belli oldu! ÖSYM AGS sınavı neden ertelendi, ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yaptığı güncelleme, öğretmen adaylarının hazırlık sürecini yeniden gündeme taşıdı. AGS sınavı için açıklanan yeni takvimle birlikte adayların sınav merkezi, giriş belgesi ve oturum saatlerine ilişkin kontrollerini güncel tarihe göre yapması gerekecek. AGS sınavı kapsamında uygulanacak oturumların saatleri ve sınav süreleri de ÖSYM kılavuzunda paylaşıldı.

2026 MEB- AGS yeni sınav tarihi belli oldu! ÖSYM AGS sınavı neden ertelendi, ne zaman yapılacak?

AGS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

2026-MEB-AGS'nin sınav tarihi değişti. ÖSYM'nin açıklamasına göre daha önce 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın AGS ve ÖABT oturumları, 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

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2026 MEB- AGS yeni sınav tarihi belli oldu! ÖSYM AGS sınavı neden ertelendi, ne zaman yapılacak?

MEB AGS SINAVI NEDEN ERTELENDİ?

ÖSYM, sınav takvimindeki değişikliğin gerekçesini duyurusunda açıkladı. Buna göre 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından sınav tarihlerinde güncelleme yapıldı.

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİNDE GÜNCELLEME DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 MEB- AGS yeni sınav tarihi belli oldu! ÖSYM AGS sınavı neden ertelendi, ne zaman yapılacak?

AGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 AGS sınavı, 26 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak. ÖSYM kılavuzuna göre Akademi Giriş Sınavı saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 110 dakika süre verilecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise aynı gün saat 14.45'te uygulanacak. ÖABT'de alanlara göre sınav süresi 90 dakika veya 70 dakika olacak.

2026 MEB- AGS yeni sınav tarihi belli oldu! ÖSYM AGS sınavı neden ertelendi, ne zaman yapılacak?

MEB AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre 2026-MEB-AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.

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