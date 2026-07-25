2026 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

ÜCRET Lİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB ücretli öğretmenlik başvuruları için tüm illeri kapsayan tek bir merkezi tarih bulunmuyor. Süreç, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ders yükü ve öğretmen ihtiyacına göre kademeli olarak başlatılıyor.