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Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:48

2026 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

MEB bünyesinde görev almak isteyen adaylar için 2026 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu dönemi başladı. Ders ücreti karşılığı çalışacak öğretmen adayları, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır başlıkları altında İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin duyurularını ve e-Devlet başvuru adımlarını inceliyor. İşte, sürecin detayları…

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2026 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

Yeni ders yılına sayılı günler kala binlerce öğretmen adayının gündeminde MEB'in ücretli öğretmenlik alımları yer alıyor. İlçe milli eğitim müdürlüklerinin yayımladığı takvimler doğrultusunda başlayan süreç, e-Devlet kapısı aracılığıyla yürütülüyor.

2026 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

ÜCRET Lİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB ücretli öğretmenlik başvuruları için tüm illeri kapsayan tek bir merkezi tarih bulunmuyor. Süreç, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ders yükü ve öğretmen ihtiyacına göre kademeli olarak başlatılıyor.

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2026 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet platformunda yer alan MEB "Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvurusu" ekranı üzerinden alınıyor. Adaylar; e-Devlet şifresi, mobil imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı yöntemlerinden birini kullanarak sisteme giriş yapabiliyor. Profil bilgilerini doğrulayan adaylar, mezuniyet ve branş tercihlerini tamamlayarak başvurularını kolayca iletebiliyor.

2026 MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2026 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ücretli öğretmenlik başvuru şartları, görevlendirme yapılacak branşa ve ilçenin yayımladığı kılavuza göre değişebiliyor. Adaylarda genel olarak şu koşullar aranıyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Sağlığında öğretmenlik görevi yapmasına engel bir durum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.
  • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak
2026 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

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