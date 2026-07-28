2026 MSB personel temini başvuru ekranı açıldı: Er ve Uzman Erbaş alımı ne zaman bitiyor, şartlar neler?

MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular yalnızca e-Devlet şifresi ile personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi (online) olarak yapılıyor. Posta yoluyla ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Uzman erbaş kategorisine başvuran adayların, başvurularının geçersiz sayılmaması için 250 TL olan sınav ücretini belirtilen süre içerisinde yatırması gerekiyor.

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