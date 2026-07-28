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Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:49

2026 MSB personel temini başvuru ekranı açıldı: Er ve Uzman Erbaş alımı ne zaman bitiyor, şartlar neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvuru sürecinde adayların sağlaması gereken şartlar ve izleyeceği adımlar netleşti. Peki, 2026 MSB Sözleşmeli Er ve Uzman Erbaş alımı ne zaman bitiyor, şartlar neler?

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2026 MSB personel temini başvuru ekranı açıldı: Er ve Uzman Erbaş alımı ne zaman bitiyor, şartlar neler?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde TSK bünyesine katılmak isteyen binlerce adayın beklediği ilan yayımlandı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 2026 yılı sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temin süreci resmi olarak başladı.

2026 MSB personel temini başvuru ekranı açıldı: Er ve Uzman Erbaş alımı ne zaman bitiyor, şartlar neler?

ER VE UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

MSB personel alımı başvuruları 24 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını 9 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek. Uzman erbaş kadroları için sınav ücreti ödemeleri ise 10 Ağustos 2026 saat 23.30'a kadar T.C. Vakıflar Bankası aracılığıyla yatırılabilecek.

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2026 MSB personel temini başvuru ekranı açıldı: Er ve Uzman Erbaş alımı ne zaman bitiyor, şartlar neler?

MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular yalnızca e-Devlet şifresi ile personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi (online) olarak yapılıyor. Posta yoluyla ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Uzman erbaş kategorisine başvuran adayların, başvurularının geçersiz sayılmaması için 250 TL olan sınav ücretini belirtilen süre içerisinde yatırması gerekiyor.

PERSONEL TEMİN BAŞVURU SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 MSB personel temini başvuru ekranı açıldı: Er ve Uzman Erbaş alımı ne zaman bitiyor, şartlar neler?

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI (2026/2 DÖNEM)

  • Türk vatandaşı ve erkek olmak.
  • 1 Ocak 2001 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak.
  • En az ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki denk okullardan mezun olmak.
  • Askerlik hizmetini tamamlamış, yapıyor veya henüz yapmamış olmak.
  • TSK'dan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamak.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 MSB personel temini başvuru ekranı açıldı: Er ve Uzman Erbaş alımı ne zaman bitiyor, şartlar neler?

MSB UZMAN ERBAŞ VE TEKNİK SINIF BAŞVURU ŞARTLARI (2026/3 VE 2026/4 DÖNEM)

  • Türk vatandaşı ve erkek olmak.
  • 1 Ocak 1999 ve sonrasında doğmuş olmak.
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Teknik sınıf için kılavuzdaki ilgili bölümlerden mezun olmak).
  • Askerlik görevini yapıyor, tamamlamış veya muaf tutulmuş olmak.
  • 250 TL olan sınav ücretini süresi içerisinde yatırmak.
  • Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.
  • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ndeki sağlık şartlarını taşımak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL TEMİN DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 MSB personel temini başvuru ekranı açıldı: Er ve Uzman Erbaş alımı ne zaman bitiyor, şartlar neler?

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