Haberler
Fotohaber
2026 MSB personel temini başvuru ekranı açıldı: Er ve Uzman Erbaş alımı ne zaman bitiyor, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:49
2026 MSB personel temini başvuru ekranı açıldı: Er ve Uzman Erbaş alımı ne zaman bitiyor, şartlar neler?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvuru sürecinde adayların sağlaması gereken şartlar ve izleyeceği adımlar netleşti. Peki, 2026 MSB Sözleşmeli Er ve Uzman Erbaş alımı ne zaman bitiyor, şartlar neler?