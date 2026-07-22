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2026 MSÜ mülakat tarihleri belli oldu: Adaylar ikinci seçim aşamasına ne zaman katılacak?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 13:50
2026 MSÜ mülakat tarihleri belli oldu: Adaylar ikinci seçim aşamasına ne zaman katılacak?
Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına girmek isteyen adaylar için ikinci seçim aşaması süreci devam ediyor. MSÜ mülakat tarihleri 2026 takvimi okul türüne göre farklılık gösterirken adayların katılacağı gün ve saat kişisel sınav giriş belgesinde yer alıyor. Peki, adaylar ikinci seçim aşamasına ne zaman katılacak?