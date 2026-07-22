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Giriş Tarihi: 22.07.2026 13:50

2026 MSÜ mülakat tarihleri belli oldu: Adaylar ikinci seçim aşamasına ne zaman katılacak?

Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına girmek isteyen adaylar için ikinci seçim aşaması süreci devam ediyor. MSÜ mülakat tarihleri 2026 takvimi okul türüne göre farklılık gösterirken adayların katılacağı gün ve saat kişisel sınav giriş belgesinde yer alıyor. Peki, adaylar ikinci seçim aşamasına ne zaman katılacak?

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2026 MSÜ mülakat tarihleri belli oldu: Adaylar ikinci seçim aşamasına ne zaman katılacak?

MSÜ'de ikinci seçim aşamasına çağrılan adaylar için program, tercih edilen okul türüne göre yürütülecek. MSÜ mülakat tarihleri kapsamında her adayın kendisine bildirilen gün ve saatte sınav merkezinde bulunması gerekecek. Mülakat tarihleri ile kişisel sınav yeri bilgileri MSB Personel Temin ekranından görüntülenebilecek.

2026 MSÜ mülakat tarihleri belli oldu: Adaylar ikinci seçim aşamasına ne zaman katılacak?

2026 MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Savunma Üniversitesi 2026 yılı askerî öğrenci temini kapsamında ikinci seçim aşamaları 14 Temmuz-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların çağrılacağı tarihler okul türüne göre şöyle:

  • Hava Harp Okulu: 14-20 Temmuz 2026
  • Diğer Harp Okulları: 22-30 Temmuz 2026
  • Astsubay Meslek Yüksekokulları: 31 Temmuz-6 Ağustos 2026
  • Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu: 22 Temmuz-6 Ağustos 2026

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2026 MSÜ mülakat tarihleri belli oldu: Adaylar ikinci seçim aşamasına ne zaman katılacak?

MSÜ İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NASIL YAPILACAK?

  • Birinci gün evrak kontrolü, boy-kilo ölçümü, kişilik değerlendirme testi ve fiziki yeterlilik testi yapılacak.
  • Fiziki yeterlilik testini geçen adaylar ikinci gün psikomotor testine alınacak.
  • Üçüncü gün mülakat ve hastane sevk işlemleri gerçekleştirilecek.
  • Diğer Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylarının işlemleri ise iki gün sürecek:
  • Birinci gün evrak kontrolü, boy-kilo ölçümü, kişilik değerlendirme testi ve fiziki yeterlilik testi uygulanacak.
  • İkinci gün mülakat ve hastane sevk işlemleri yapılacak.
  • Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi bulunan adaylar ayrıca müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavına katılacak.
2026 MSÜ mülakat tarihleri belli oldu: Adaylar ikinci seçim aşamasına ne zaman katılacak?

MSÜ MÜLAKATLARI NEREDE YAPILACAK?

İkinci seçim aşamasına çağrılan adaylar, sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara yerleşkesinde hazır bulunacak. Girişler, TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye üzerinden yapılacak.

Adaylar nizamiyeye sınav saatlerine göre gruplar hâlinde alınacak. Bu nedenle giriş belgesinde yazan saatin dikkate alınması gerekiyor.

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2026 MSÜ mülakat tarihleri belli oldu: Adaylar ikinci seçim aşamasına ne zaman katılacak?

MSÜ FİZİKİ YETERLİLİK TESTİNDE NELER VAR?

Fiziki yeterlilik testinde adaylara şınav, mekik ve 400 metre koşu uygulanacak. Adayların test için eşofman, spor şortu, spor tişörtü ve spor ayakkabısı gibi uygun kıyafetleri yanında bulundurması gerekecek.

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2026 MSÜ mülakat tarihleri belli oldu: Adaylar ikinci seçim aşamasına ne zaman katılacak?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, ikinci seçim aşamasına çağrılıp çağrılmadıklarını MSB Personel Temin Sistemi üzerinden kontrol edebilecek. Kişisel sınav giriş belgesinde adayın katılacağı gün, saat ve sınav merkezi bilgileri yer alacak. Sınav merkezine gitmeden önce belgenin çıktısının alınması gerekiyor.

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