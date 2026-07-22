2026 MSÜ mülakat tarihleri belli oldu: Adaylar ikinci seçim aşamasına ne zaman katılacak?

MSÜ'de ikinci seçim aşamasına çağrılan adaylar için program, tercih edilen okul türüne göre yürütülecek. MSÜ mülakat tarihleri kapsamında her adayın kendisine bildirilen gün ve saatte sınav merkezinde bulunması gerekecek. Mülakat tarihleri ile kişisel sınav yeri bilgileri MSB Personel Temin ekranından görüntülenebilecek.