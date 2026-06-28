2026 MSÜ taban puanları belli oldu! Kadın ve erkek adaylar için Hava, Kara, Deniz Harp Okulu puanları

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı askeri öğrenci temini için ikinci seçim aşamalarında uygulanacak taban puanları duyurdu. Adaylar, tercih ettikleri Harp Okulu veya Astsubay Meslek Yüksekokulu için açıklanan puanları dikkate alarak çağrı süreçlerini takip edecek. MSÜ taban puanları Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel ve Genel puan türlerine göre erkek ve kadın adaylar için belirlendi.