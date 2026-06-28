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Haberler Fotohaber 2026 MSÜ taban puanları belli oldu! Kadın ve erkek adaylar için Hava, Kara, Deniz Harp Okulu puanları
Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:40 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 09:41

2026 MSÜ taban puanları belli oldu! Kadın ve erkek adaylar için Hava, Kara, Deniz Harp Okulu puanları

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci temin sürecinde ikinci seçim aşamalarına çağrılacak adaylar için beklenen puanlar açıklandı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına göre farklılaşan puanlarda kadın ve erkek adaylar için ayrı taban değerler belirlendi. MSÜ taban puanları kapsamında Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, diğer Harp Okulları ve Astsubay MYO için puan türlerine göre yeni liste yayımlandı.İşte, 2026 MSÜ taban puanları listesi...

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2026 MSÜ taban puanları belli oldu! Kadın ve erkek adaylar için Hava, Kara, Deniz Harp Okulu puanları

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı askeri öğrenci temini için ikinci seçim aşamalarında uygulanacak taban puanları duyurdu. Adaylar, tercih ettikleri Harp Okulu veya Astsubay Meslek Yüksekokulu için açıklanan puanları dikkate alarak çağrı süreçlerini takip edecek. MSÜ taban puanları Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel ve Genel puan türlerine göre erkek ve kadın adaylar için belirlendi.

2026 MSÜ taban puanları belli oldu! Kadın ve erkek adaylar için Hava, Kara, Deniz Harp Okulu puanları

MSÜ TABAN PUANLARI 2026 AÇIKLANDI

2026 MSÜ askerî öğrenci temininde Hava Harp Okulu için erkek adaylarda Sayısal puan türünde taban puan 343,58976, kadın adaylarda ise 332,23765 olarak açıklandı.

Diğer Harp Okulları için Sayısal puan türünde erkek adayların taban puanı 291,29010, kadın adayların taban puanı ise 334,05291 oldu.

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2026 MSÜ taban puanları belli oldu! Kadın ve erkek adaylar için Hava, Kara, Deniz Harp Okulu puanları

2026 HARP OKULLARI TABAN PUANLARI

  • Hava Harp Okulu - Sayısal - (E) 343,58976 - (K) 332,23765
  • Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları - Sayısal - (E) 291,29010- (K) 334,05291
  • Kara Harp Okulu - Eşit Ağırlık - (E) 285,65800- (K) 343,53073
  • Kara Harp Okulu- Sözel - (E) 315,61319

Kara Harp Okuluna Sözel puan türünden kadın aday alımı yapılmayacak.

2026 MSÜ taban puanları belli oldu! Kadın ve erkek adaylar için Hava, Kara, Deniz Harp Okulu puanları

ASTSUBAY MYO TABAN PUANLARI 2026

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için Genel puan türünde erkek adayların taban puanı 253,91753, kadın adayların taban puanı ise 319,12900 olarak belirlendi.

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik ve Bando Astsubay MYO - Genel- (E) 253,91753- (K) 319,12900

2026 MSÜ taban puanları belli oldu! Kadın ve erkek adaylar için Hava, Kara, Deniz Harp Okulu puanları

BANDO ASTSUBAY MYO TABAN PUANLARI

Güzel Sanatlar veya Konservatuvar lise mezunu adaylar için Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları da açıklandı.

  • Güzel Sanatlar ve Konservatuvar mezunları- Genel- (E) 118,71933- (K) 148,70386
  • İlk tercihi Bando MYO olan adaylar- Genel- (E) 120,30154
  • Tercihleri arasında Bando MYO bulunan adaylar- Genel- (E) 248,18728

2026 MSÜ taban puanları belli oldu! Kadın ve erkek adaylar için Hava, Kara, Deniz Harp Okulu puanları

MSÜ İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN?

2026 MSÜ ikinci seçim aşaması faaliyetleri 14 Temmuz-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hava Harp Okulu adayları 14-20 Temmuz'da, diğer Harp Okulu adayları 22-30 Temmuz'da, Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları ise 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında çağrılacak.

Adayların çağrılıp çağrılmadıklarını MSB Personel Temin Sistemi üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

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