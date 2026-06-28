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2026 MSÜ taban puanları belli oldu! Kadın ve erkek adaylar için Hava, Kara, Deniz Harp Okulu puanları
Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 09:41
2026 MSÜ taban puanları belli oldu! Kadın ve erkek adaylar için Hava, Kara, Deniz Harp Okulu puanları
Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci temin sürecinde ikinci seçim aşamalarına çağrılacak adaylar için beklenen puanlar açıklandı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına göre farklılaşan puanlarda kadın ve erkek adaylar için ayrı taban değerler belirlendi. MSÜ taban puanları kapsamında Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, diğer Harp Okulları ve Astsubay MYO için puan türlerine göre yeni liste yayımlandı.İşte, 2026 MSÜ taban puanları listesi...