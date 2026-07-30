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Giriş Tarihi: 30.07.2026 11:44

2026 öğrenci affı çıktı mı, kimleri kapsayacak? Öğrenci affından yararlanma şartları

Üniversite eğitimine çeşitli nedenlerle ara veren veya üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilerin beklediği düzenleme için Meclis süreci devam ediyor. 2026 öğrenci affı kapsamında kimlerin yeniden kayıt hakkı elde edebileceği ve hangi şartların uygulanacağı teklifin yasalaşmasıyla netleşecek. Peki, 2026 öğrenci affı çıktı mı, kimleri kapsayacak?

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2026 öğrenci affı çıktı mı, kimleri kapsayacak? Öğrenci affından yararlanma şartları

Eğitimine yeniden devam etmek isteyen öğrencilerin beklediği 2026 öğrenci affı düzenlemesinde gözler TBMM Genel Kuruluna çevrildi. Üniversiteyle ilişkisi kesilenler ve kayıt hakkını kullanamayanları ilgilendiren öğrenci affının kapsamı ile yararlanma şartları, Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.

2026 öğrenci affı çıktı mı, kimleri kapsayacak? Öğrenci affından yararlanma şartları

2026 ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI?

2026 öğrenci affı henüz yasalaşmadı. Düzenlemeyi içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sürüyor. Teklifin ilk 13 maddesi kabul edilirken öğrenci affına ilişkin düzenleme henüz karara bağlanmadı.

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2026 öğrenci affı çıktı mı, kimleri kapsayacak? Öğrenci affından yararlanma şartları

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Teklifin mevcut hâline göre öğrenci affının şu grupları kapsaması öngörülüyor:

  • Hazırlık dâhil intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim görürken ilişiği kesilenler
  • Kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesenler
  • Bir programı kazanarak kayıt hakkı elde ettiği hâlde kayıt yaptırmayanlar
2026 öğrenci affı çıktı mı, kimleri kapsayacak? Öğrenci affından yararlanma şartları

ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

Öğrenci affından yararlanacak kişilerin teklif kapsamında belirtilen koşulları taşıması gerekecek. Bazı suçlardan hüküm giyenler, sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ve terör örgütleriyle bağlantısı gerekçesiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler kapsam dışında kalacak. Kesin şartlar, düzenlemenin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasının ardından belli olacak.

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