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2026 öğrenci affı çıktı mı, kimleri kapsayacak? Öğrenci affından yararlanma şartları
Giriş Tarihi: 30.07.2026 11:44
2026 öğrenci affı çıktı mı, kimleri kapsayacak? Öğrenci affından yararlanma şartları
Üniversite eğitimine çeşitli nedenlerle ara veren veya üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilerin beklediği düzenleme için Meclis süreci devam ediyor. 2026 öğrenci affı kapsamında kimlerin yeniden kayıt hakkı elde edebileceği ve hangi şartların uygulanacağı teklifin yasalaşmasıyla netleşecek. Peki, 2026 öğrenci affı çıktı mı, kimleri kapsayacak?