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Giriş Tarihi: 22.07.2026 15:35

2026 ÖZYES başvuru takvimi: Spor Bilimleri sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

Spor Bilimleri programlarına özel yetenek sınavıyla yerleşmek isteyen adayların beklediği 2026 ÖZYES başvuru takvimi açıklandı. ÖSYM'nin duyurusunda işlemlerin yapılacağı dönem ile geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri yer aldı. Peki, Spor Bilimleri sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

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2026 ÖZYES başvuru takvimi: Spor Bilimleri sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM'nin açıkladığı 2026 ÖZYES başvuru takvimi ile sınava ilişkin süreç netleşti. Adaylar, 2026 ÖZYES başvuru takvimi doğrultusunda işlemlerini tamamlayacak ve yayımlanacak kılavuzdan başvuru ayrıntılarına ulaşabilecek.

2026 ÖZYES başvuru takvimi: Spor Bilimleri sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖZYES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ÖZYES başvuruları 23 Temmuz'da başlayacak ve 28 Temmuz 2026'da sona erecek. Başvuruların saat kaçta başlayacağı ve başvuru ücretinin ne kadar olacağı, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 ÖZYES kılavuzuyla açıklanacak.

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2026 ÖZYES başvuru takvimi: Spor Bilimleri sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖZYES GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar, 30 Temmuz 2026 tarihinde geç başvuru yapabilecek. Geç başvuru işlemleri aynı gün saat 23.59'da sona erecek.

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2026 ÖZYES başvuru takvimi: Spor Bilimleri sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 ÖZYES NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS kapsamında Spor Bilimleri programlarına öğrenci seçmek amacıyla düzenlenen 2026 ÖZYES, ÖSYM takvimine göre 15 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

Sınavın uygulanacağı merkezler, fiziki yeterlilik testiyle ilgili kurallar ve adayların yanında bulundurması gereken belgeler 2026 kılavuzunda yer alacak.

2026 ÖZYES başvuru takvimi: Spor Bilimleri sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Yetenek Sınavı sonuçları 9 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 ÖZYES başvuru takvimi: Spor Bilimleri sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 ÖZYES başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. 2025 ÖZYES kılavuzuna göre adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yaptı.

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