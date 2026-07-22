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2026 ÖZYES başvuru takvimi: Spor Bilimleri sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 15:35
2026 ÖZYES başvuru takvimi: Spor Bilimleri sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?
Spor Bilimleri programlarına özel yetenek sınavıyla yerleşmek isteyen adayların beklediği 2026 ÖZYES başvuru takvimi açıklandı. ÖSYM'nin duyurusunda işlemlerin yapılacağı dönem ile geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri yer aldı. Peki, Spor Bilimleri sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?