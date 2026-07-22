2026 ÖZYES başvuru takvimi: Spor Bilimleri sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖZYES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ÖZYES başvuruları 23 Temmuz'da başlayacak ve 28 Temmuz 2026'da sona erecek. Başvuruların saat kaçta başlayacağı ve başvuru ücretinin ne kadar olacağı, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 ÖZYES kılavuzuyla açıklanacak.