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Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:38

2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için personel alımı süreci başladı. Farklı öğrenim düzeyleri ve meslek gruplarını kapsayan ilana başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Peki, 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

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2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için yayımlanan ilanda başvuru koşulları ile kontenjan ayrılan unvanlara yer verildi. Adayların işlemlerini tamamlamadan önce KPSS, mezuniyet ve pozisyonlara göre belirlenen özel şartları incelemesi gerekecek.

2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 sözleşmeli personel alımı başvuruları 27 Temmuz'da başladı. Adaylar işlemlerini 9 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

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2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranına e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak ilana başvurabilecek. Sistemde yer alan bilgilerin kontrol edilmesinin ardından öğrenim durumuna ve aranan niteliklere uygun pozisyonlar seçilecek.

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2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Gemi adamı pozisyonu dışındaki kadrolarda 2024 KPSS (B) grubu puanı esas alınacak. Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için ise KPSSP3 puanı kullanılacak. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekecek.

Başvuru yapacak adaylarda genel olarak şu şartlar aranacak:

  • Türk vatandaşı olmak
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan şartları taşımak
  • Başvurulan pozisyon için istenen öğrenim koşulunu karşılamak
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
  • 65 yaşını doldurmamış olmak
  • İlanda belirtilen özel niteliklere ve belgelere sahip olmak
  • Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak

Koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve gemi adamı gibi pozisyonlarda adayların ilanda belirtilen yaş, boy, sağlık, sertifika ve mesleki belge şartlarını ayrıca incelemesi gerekiyor.

2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1874 sözleşmeli personel alınacak. Kadro dağılımı şöyle:

  • Veteriner hekim: 645
  • Ziraat mühendisi: 515
  • Destek personeli: 239
  • Gıda mühendisi: 185
  • Koruma ve güvenlik görevlisi: 73
  • Büro personeli: 60
  • Su ürünleri mühendisi: 49
  • Harita mühendisi: 45
  • Gemi adamı: 23
  • Avukat: 13
  • Laborant: 9
  • Biyolog: 7
  • Balıkçılık teknolojisi mühendisi: 6
  • Kimyager: 5
2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

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