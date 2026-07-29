2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı: Başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Gemi adamı pozisyonu dışındaki kadrolarda 2024 KPSS (B) grubu puanı esas alınacak. Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için ise KPSSP3 puanı kullanılacak. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekecek.

Başvuru yapacak adaylarda genel olarak şu şartlar aranacak:

Türk vatandaşı olmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan şartları taşımak

Başvurulan pozisyon için istenen öğrenim koşulunu karşılamak

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

65 yaşını doldurmamış olmak

İlanda belirtilen özel niteliklere ve belgelere sahip olmak

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak

Koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve gemi adamı gibi pozisyonlarda adayların ilanda belirtilen yaş, boy, sağlık, sertifika ve mesleki belge şartlarını ayrıca incelemesi gerekiyor.