2026 Temmuz ayı enflasyon tahminleri belli oldu: Temmuz enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde piyasa katılımcılarının beklenti anketleri de netleşmeye başladı. İşte 2026 Temmuz ayı enflasyon beklentileri ile TÜİK veri takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...