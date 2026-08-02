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Giriş Tarihi: 02.08.2026 07:51 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 08:15

2026 Temmuz ayı enflasyon tahminleri belli oldu: Temmuz enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Temmuz ayı enflasyon verileri için geri sayım sürerken, ekonomi gündemini yakından takip eden milyonlarca kişi TÜİK'in açıklayacağı rakamlara odaklandı. Açıklanacak veri; kira artış oranını da etkileyeceği için önem taşıyor. Peki, 2026 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklentiler hangi yönde?

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2026 Temmuz ayı enflasyon tahminleri belli oldu: Temmuz enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde piyasa katılımcılarının beklenti anketleri de netleşmeye başladı. İşte 2026 Temmuz ayı enflasyon beklentileri ile TÜİK veri takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

2026 Temmuz ayı enflasyon tahminleri belli oldu: Temmuz enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Verilerle birlikte aylık ve yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları da kamuoyuyla paylaşılacak.

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2026 Temmuz ayı enflasyon tahminleri belli oldu: Temmuz enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2026 TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda ortalama yüzde 1,82 artması öngörülüyor. Ankette ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 aralığında yer aldı.

Ortalama beklentinin gerçekleşmesi halinde, haziran ayında yüzde 32,11 olarak kaydedilen yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise ortalama yüzde 29,55 olarak hesaplandı.

2026 Temmuz ayı enflasyon tahminleri belli oldu: Temmuz enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette temmuz ayı enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 1,82 oldu. Ekonomistlerin aylık TÜFE tahminleri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında değişti.

Ortalama tahmin gerçekleşirse haziran ayında yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,55 olarak hesaplandı.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,8 artmıştı.

Aynı dönemde yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 32,11, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 28,09 olarak kaydedilmişti.

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