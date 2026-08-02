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2026 Temmuz ayı enflasyon tahminleri belli oldu: Temmuz enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.08.2026 07:51
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 08:15
2026 Temmuz ayı enflasyon tahminleri belli oldu: Temmuz enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Temmuz ayı enflasyon verileri için geri sayım sürerken, ekonomi gündemini yakından takip eden milyonlarca kişi TÜİK'in açıklayacağı rakamlara odaklandı. Açıklanacak veri; kira artış oranını da etkileyeceği için önem taşıyor. Peki, 2026 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklentiler hangi yönde?