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2026 Temmuz Geyik Dolunayı || Geyik Dolunayı ne zaman gerçekleşecek ve hangi burçları etkileyecek?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:21
2026 Temmuz Geyik Dolunayı || Geyik Dolunayı ne zaman gerçekleşecek ve hangi burçları etkileyecek?
Temmuz ayının dikkat çeken gökyüzü olaylarından Geyik Dolunayı için geri sayım başladı. Dolunayın gerçekleşeceği zaman, adının nereden geldiği ve astrolojik etkileri gündeme geldi. Peki, Geyik Dolunayı ne zaman gerçekleşecek ve hangi burçları etkileyecek? İşte, Temmuz dolunayı etkileri…