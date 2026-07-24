2026 Temmuz Geyik Dolunayı || Geyik Dolunayı ne zaman gerçekleşecek ve hangi burçları etkileyecek?

NEDEN GEYİK DOLUNAYI DENİYOR?

Temmuz ayı, erkek geyiklerin boynuzlarının yeniden büyüdüğü döneme denk geliyor. Bu nedenle temmuz dolunayı İngilizcede "Buck Moon", Türkçede ise "Geyik Dolunayı" adıyla anılıyor.

Temmuz dolunayı için farklı kültürlerde "Fırtına Dolunayı" ve "Saman Dolunayı" gibi isimler de kullanılıyor.