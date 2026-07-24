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Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:21

2026 Temmuz Geyik Dolunayı || Geyik Dolunayı ne zaman gerçekleşecek ve hangi burçları etkileyecek?

Temmuz ayının dikkat çeken gökyüzü olaylarından Geyik Dolunayı için geri sayım başladı. Dolunayın gerçekleşeceği zaman, adının nereden geldiği ve astrolojik etkileri gündeme geldi. Peki, Geyik Dolunayı ne zaman gerçekleşecek ve hangi burçları etkileyecek? İşte, Temmuz dolunayı etkileri…

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2026 Temmuz Geyik Dolunayı || Geyik Dolunayı ne zaman gerçekleşecek ve hangi burçları etkileyecek?

Gökyüzü tutkunları ve astroloji takipçileri, temmuz ayında gerçekleşecek Geyik Dolunayı'na odaklandı. Bu doğa olayının gözlemleneceği tarih ve burçlara olası yansımaları araştırma konusu oldu.

2026 Temmuz Geyik Dolunayı || Geyik Dolunayı ne zaman gerçekleşecek ve hangi burçları etkileyecek?

GEYİK DOLUNAYI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

2026 yılının Geyik Dolunayı, 29 Temmuz Çarşamba günü tam dolunay evresine ulaşacak. Dolunay anı Türkiye'de gündüz saatlerine denk gelecek. Ay, hava koşullarının uygun olması hâlinde gün batımından sonra çıplak gözle izlenebilecek.

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2026 Temmuz Geyik Dolunayı || Geyik Dolunayı ne zaman gerçekleşecek ve hangi burçları etkileyecek?

GEYİK DOLUNAYI NEDİR?

Geyik Dolunayı, temmuz ayında meydana gelen dolunaya verilen geleneksel isimdir. Bu adlandırma Ay'ın rengi, büyüklüğü ya da görünümüyle ilgili değildir. Dolunay evresinde Dünya, Güneş ile Ay'ın arasında konumlanır ve Ay'ın Dünya'ya dönük yüzü bütünüyle aydınlanmış görünür.

2026 Temmuz Geyik Dolunayı || Geyik Dolunayı ne zaman gerçekleşecek ve hangi burçları etkileyecek?

NEDEN GEYİK DOLUNAYI DENİYOR?

Temmuz ayı, erkek geyiklerin boynuzlarının yeniden büyüdüğü döneme denk geliyor. Bu nedenle temmuz dolunayı İngilizcede "Buck Moon", Türkçede ise "Geyik Dolunayı" adıyla anılıyor.

Temmuz dolunayı için farklı kültürlerde "Fırtına Dolunayı" ve "Saman Dolunayı" gibi isimler de kullanılıyor.

2026 Temmuz Geyik Dolunayı || Geyik Dolunayı ne zaman gerçekleşecek ve hangi burçları etkileyecek?

GEYİK DOLUNAYI HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Kova burcunda gerçekleşecek dolunayın etkilerinin özellikle Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burçlarında daha belirgin hissedilebileceği değerlendiriliyor.

  • Kova: Kişisel hedefler, dış görünüş ve yaşam düzeniyle ilgili kararlar öne çıkabilir.
  • Aslan: İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla ilgili konularda yeni bir dönem başlayabilir. İ
  • Boğa: Kariyer, çalışma hayatı ve uzun vadeli hedefler önem kazanabilir. Emek verilen bir işte sonuç alınabilir.
  • Akrep: Ev, aile ve yaşam alanıyla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Taşınma veya aile içindeki bir konu yeniden ele alınabilir.

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