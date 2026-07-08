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Haberler Fotohaber 2026 TUS 2. dönem başvuruları başlıyor! ÖSYM kılavuzu ile TUS başvurusu saat kaçta ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 07:32 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 07:35

2026 TUS 2. dönem başvuruları başlıyor! ÖSYM kılavuzu ile TUS başvurusu saat kaçta ve nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 TUS 2. dönem başvuruları için beklenen gün geldi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı adayları, yayımlanan kılavuz doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, TUS başvuru işlemleri saat kaçta başlıyor ve nasıl yapılacak? İşte sisteme dair tüm teknik detaylar ve izlenecek adımlar.

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2026 TUS 2. dönem başvuruları başlıyor! ÖSYM kılavuzu ile TUS başvurusu saat kaçta ve nasıl yapılır?

Hekimlerin uzmanlık eğitimi alabilmek adına ter dökeceği yılın ikinci büyük sınav maratonunda resmi takvim işlemeye başlıyor. 8-16 Temmuz tarihleri arasında açık kalacak ÖSYM tercih ve başvuru ekranı, binlerce doktorun erişimine sunuluyor. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak süreçteki ilk adımı tamamlayacak.

2026 TUS 2. dönem başvuruları başlıyor! ÖSYM kılavuzu ile TUS başvurusu saat kaçta ve nasıl yapılır?

2026 TUS 2. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ: SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, 2026-TUS 2. dönem başvuruları 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.30 itibarıyla resmi olarak erişime açılıyor. Tıp dünyasının heyecanla beklediği bu süreç, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adayların hak kaybı yaşamamak adına belirlenen bu 8 günlük zaman diliminde işlemlerini eksiksiz tamamlaması gerekiyor.

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2026 TUS 2. dönem başvuruları başlıyor! ÖSYM kılavuzu ile TUS başvurusu saat kaçta ve nasıl yapılır?

ÖSYM AİS İLE TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava katılım sağlayacak doktorlar, başvurularını elektronik ortamda çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) resmi internet sitesi ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek sisteme dahil olan adaylar, sınav seçimini yaparak adımlarını onaylayabilirler.

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2026 TUS 2. dönem başvuruları başlıyor! ÖSYM kılavuzu ile TUS başvurusu saat kaçta ve nasıl yapılır?

2026 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İkinci uzmanlık sınavı, 23 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, ÖSYM tarafından belirlenen merkezi sınav salonlarında saat 10.15'te başlayacak.

2026-TUS 2. Dönem geç başvuru günü ise 24 Temmuz 2026 olarak ilan edildi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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