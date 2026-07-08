2026 TUS 2. dönem başvuruları başlıyor! ÖSYM kılavuzu ile TUS başvurusu saat kaçta ve nasıl yapılır?

ÖSYM AİS İLE TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava katılım sağlayacak doktorlar, başvurularını elektronik ortamda çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) resmi internet sitesi ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek sisteme dahil olan adaylar, sınav seçimini yaparak adımlarını onaylayabilirler.

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