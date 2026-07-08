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2026 TUS 2. dönem başvuruları başlıyor! ÖSYM kılavuzu ile TUS başvurusu saat kaçta ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 07:32
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 07:35
2026 TUS 2. dönem başvuruları başlıyor! ÖSYM kılavuzu ile TUS başvurusu saat kaçta ve nasıl yapılır?
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 TUS 2. dönem başvuruları için beklenen gün geldi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı adayları, yayımlanan kılavuz doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, TUS başvuru işlemleri saat kaçta başlıyor ve nasıl yapılacak? İşte sisteme dair tüm teknik detaylar ve izlenecek adımlar.