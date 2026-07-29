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2026 UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu | Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 15:12
2026 UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu | Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda İstanbul'da elde ettiği avantajı koruyarak yoluna devam etmek için Danimarka deplasmanına çıkacak. Midtjylland-Beşiktaş maçı öncesinde yayın bilgisi ve tur ihtimalleri futbolseverlerin odağında bulunuyor. Peki, Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?