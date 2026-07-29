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Haberler Fotohaber 2026 UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu | Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 15:12

2026 UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu | Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda İstanbul'da elde ettiği avantajı koruyarak yoluna devam etmek için Danimarka deplasmanına çıkacak. Midtjylland-Beşiktaş maçı öncesinde yayın bilgisi ve tur ihtimalleri futbolseverlerin odağında bulunuyor. Peki, Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?

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2026 UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu | Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Midtjylland-Beşiktaş maçı, siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki yolculuğu açısından kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. İlk müsabakadan üstünlükle ayrılan Beşiktaş, Midtjylland-Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürürken gözler rövanşın ayrıntılarına çevrildi.

2026 UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu | Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşındaki Midtjylland-Beşiktaş maçı, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

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2026 UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu | Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Midtjylland-Beşiktaş maçı S Sport Plus üzerinden canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin platform üyeliğinin bulunması gerekecek. Yayın, maç önü programıyla saat 19.15'te başlayacak.

2026 UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu | Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'IN 3. ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ KİM OLACAK?

Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromsø-Hradec Králové eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Üçüncü eleme turunun ilk karşılaşmaları 6 Ağustos, rövanşları ise 13 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak.

2026 UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu | Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2027 UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?

2026-2027 UEFA Avrupa Ligi finali, 26 Mayıs 2027 Çarşamba günü Almanya'nın Frankfurt kentindeki Stadion Frankfurt'ta oynanacak.

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