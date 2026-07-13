2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ekranında üniversite sınavı sonuçları bekleniyor!

ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Milyonlarca adayın en çok merak ettiği konulardan biri de sınav neticelerinin ilan tarihindeki olası değişiklikler. Geçmiş yıllardaki veri analizleri incelendiğinde, ÖSYM'nin dijital altyapı çalışmalarını takvimden birkaç gün önce tamamlaması halinde sonuçları erken ilan edebildiği görülüyor. Ancak kurum yetkilileri, 2026-YKS değerlendirmelerinde hata payını sıfıra indirmek amacıyla veri doğrulama aşamalarını titizlikle yürütüyor. Bu nedenle erken açıklanma ihtimali bulunsa da resmi tarih olan 22 Temmuz 2026'ya odaklanılması tavsiye ediliyor.