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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ekranında üniversite sınavı sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 13.07.2026 16:41
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 16:44
2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ekranında üniversite sınavı sonuçları bekleniyor!
Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek YKS sonuçları için geri sayım başladı. Haziran ayında düzenlenen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kararlarına çevrildi. Kurumun resmi takvimle duyurduğu ilan gününde, adaylar üniversite sınavı neticelerine T.C. kimlik numaralarıyla erişebilecek.