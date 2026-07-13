Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ekranında üniversite sınavı sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 13.07.2026 16:41 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 16:44

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ekranında üniversite sınavı sonuçları bekleniyor!

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek YKS sonuçları için geri sayım başladı. Haziran ayında düzenlenen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kararlarına çevrildi. Kurumun resmi takvimle duyurduğu ilan gününde, adaylar üniversite sınavı neticelerine T.C. kimlik numaralarıyla erişebilecek.

  • ABONE OL
2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ekranında üniversite sınavı sonuçları bekleniyor!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) değerlendirme süreçlerinde sona gelindi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen maratonun tamamlanmasıyla birlikte öğrenci ve veliler ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerindeki yoğunluğu artırdı. Puan türlerine ve başarı sıralamalarına göre kariyer planı yapacak olan adaylar, Temmuz ayı içerisinde ilan edilecek kritik tarihi bekliyor.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ekranında üniversite sınavı sonuçları bekleniyor!

ÖSYM RESMİ TAKVİMİ: 2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte üniversite sınavı sonuçlarının ilan edileceği gün netleşti. Resmi açıklamaya göre, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde düzenlenen YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ekranında üniversite sınavı sonuçları bekleniyor!

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınavdan elde ettikleri puanları ve başarı sıralamalarını basılı bir belge olarak almayacaklar. Sonuçlar internet ortamında ilan edildiği an, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla sorgulanabilecek. Öğrencilerin sisteme giriş yapabilmesi için T.C. kimlik numaraları ve kişisel aday şifrelerini kullanmaları ya da e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yapmaları yeterli olacak.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ekranında üniversite sınavı sonuçları bekleniyor!

ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Milyonlarca adayın en çok merak ettiği konulardan biri de sınav neticelerinin ilan tarihindeki olası değişiklikler. Geçmiş yıllardaki veri analizleri incelendiğinde, ÖSYM'nin dijital altyapı çalışmalarını takvimden birkaç gün önce tamamlaması halinde sonuçları erken ilan edebildiği görülüyor. Ancak kurum yetkilileri, 2026-YKS değerlendirmelerinde hata payını sıfıra indirmek amacıyla veri doğrulama aşamalarını titizlikle yürütüyor. Bu nedenle erken açıklanma ihtimali bulunsa da resmi tarih olan 22 Temmuz 2026'ya odaklanılması tavsiye ediliyor.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ekranında üniversite sınavı sonuçları bekleniyor!

2026 YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

22 Temmuz'da puanların ilan edilmesinin ardından, yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu ön bilgilendirme amaçlı yayınlayacak. Geçmiş dönem uygulamaları baz alındığında, tercih işlemlerinin Temmuz ayının son haftasında başlayıp Ağustos ayının ilk günlerine kadar sürmesi bekleniyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ekranında üniversite sınavı sonuçları bekleniyor!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA