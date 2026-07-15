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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç ekranı için gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 15.07.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 15:54
2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç ekranı için gözler ÖSYM'de!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için milyonlarca adayın heyecanlı bekleyişi sürüyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan üniversite adayları, hayallerindeki bölümlere yerleşebilmek adına takvime kilitlendi. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre 2026 YKS sonuçları açıklanma tarihi resmen belli oldu.