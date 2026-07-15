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Haberler Fotohaber 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç ekranı için gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 15.07.2026 15:51 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 15:54

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç ekranı için gözler ÖSYM'de!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için milyonlarca adayın heyecanlı bekleyişi sürüyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan üniversite adayları, hayallerindeki bölümlere yerleşebilmek adına takvime kilitlendi. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre 2026 YKS sonuçları açıklanma tarihi resmen belli oldu.

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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç ekranı için gözler ÖSYM’de!

20 ve 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen zorlu maratonun ardından, gözler ÖSYM sonuç sorgulama platformuna çevrildi. Geleceklerini şekillendirecek olan puanları öğrenmek isteyen öğrenciler, resmi duyuruları anbean takip ediyor. İşte YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı!

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç ekranı için gözler ÖSYM’de!

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM TARİH VERDİ!

Milyonlarca adayın katılımıyla tamamlanan TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan 2026 sınav takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç ekranı için gözler ÖSYM’de!

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: PUANLAR NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren puan kartlarına ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecekler. Sonuç ekranına giriş yapabilmek için adayların T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç ekranı için gözler ÖSYM’de!

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da adayların aklında "YKS sonuçları açıklanma tarihinden önce duyurulur mu?" sorusu yer alıyor. ÖSYM, geçmiş yıllarda bazı merkezi sınavlarda değerlendirme sürecini planlanandan erken tamamlayarak sürpriz açıklamalar yapmıştı. Ancak YKS gibi milyonlarca adayın katıldığı, çok aşamalı ve hata kabul etmeyen devasa sınavlarda, veri güvenliği ve teknik kontroller nedeniyle takvime sadık kalınması beklenenler arasında Dolayısıyla resmi tarih olan 22 Temmuz 2026'ya odaklanmak en sağlıklı yaklaşım.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç ekranı için gözler ÖSYM’de!

2026 YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların 22 Temmuz'da ilan edilmesinin ardından Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu güncellenerek erişime açılacak. Resmi bir tarih henüz netleşmemekle birlikte, üniversite tercih işlemlerinin Temmuz ayının son haftası itibarıyla başlaması öngörülüyor. Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenecek süre zarfında en fazla 24 üniversite tercihi yapabilecek ve işlemler yine AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden tamamlanacak.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç ekranı için gözler ÖSYM’de!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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