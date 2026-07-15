2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç ekranı için gözler ÖSYM’de!

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da adayların aklında "YKS sonuçları açıklanma tarihinden önce duyurulur mu?" sorusu yer alıyor. ÖSYM, geçmiş yıllarda bazı merkezi sınavlarda değerlendirme sürecini planlanandan erken tamamlayarak sürpriz açıklamalar yapmıştı. Ancak YKS gibi milyonlarca adayın katıldığı, çok aşamalı ve hata kabul etmeyen devasa sınavlarda, veri güvenliği ve teknik kontroller nedeniyle takvime sadık kalınması beklenenler arasında Dolayısıyla resmi tarih olan 22 Temmuz 2026'ya odaklanmak en sağlıklı yaklaşım.