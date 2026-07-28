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Haberler Fotohaber 2026 YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR! Tercihler sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı, kaç tercih hakkı var?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 16:07

2026 YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR! Tercihler sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı, kaç tercih hakkı var?

YKS sonuçlarının ardından üniversite tercihlerini yapacak adaylar için önemli süreç başlıyor. Bölüm ve üniversite seçenekleri değerlendirilirken puanın mı yoksa başarı sırasının mı dikkate alınması gerektiği merak ediliyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılmalı, adayların kaç tercih hakkı bulunuyor?

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2026 YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR! Tercihler sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı, kaç tercih hakkı var?

YKS tercih sürecine katılacak adaylar, üniversite ve bölüm seçeneklerini değerlendirmeye başladı. Tercih listesi oluşturulurken başarı sırasının nasıl kullanılacağı, programların hangi sırayla yazılacağı ve adaylara tanınan tercih hakkı öne çıkan konular arasında yer alıyor.

2026 YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR! Tercihler sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı, kaç tercih hakkı var?

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 YKS tercihleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayacak. Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak yapabilecek. Tercih süreci 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek.

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2026 YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR! Tercihler sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı, kaç tercih hakkı var?

YKS TERCİHLERİ SIRALAMAYA GÖRE Mİ PUANA GÖRE Mİ YAPILMALI?

YKS tercihlerinde puan yerine başarı sırasının dikkate alınması, sınav zorluğunun yıla göre değişmesi nedeniyle daha sağlıklı bir kıyaslama sağlar. Geçmiş yıl sıralamaları rehber niteliğinde olsa da kontenjan ve aday eğilimlerindeki değişimler sıralamaları etkileyebilir. Bu süreçte en doğru adımları atmak için YÖK Atlas üzerinden geçmiş yıllara ait taban sıraları, kontenjanlar ve yerleşme verileri mutlaka incelenmelidir.

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2026 YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR! Tercihler sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı, kaç tercih hakkı var?

2026 YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Adaylar, 2026 YKS tercih döneminde en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Tercih hakkının tamamını kullanma zorunluluğu bulunmayacak.

Listeye eklenen her programın gerçekten kayıt yaptırılmak istenen bir seçenek olması gerekecek. Bir bölüme yerleştiği hâlde kayıt yaptırmayan adayların bir sonraki yıl ortaöğretim başarı puanları düşürülerek hesaplanacak.

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2026 YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR! Tercihler sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı, kaç tercih hakkı var?

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