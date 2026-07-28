2026 YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR! Tercihler sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı, kaç tercih hakkı var?

YKS TERCİHLERİ SIRALAMAYA GÖRE Mİ PUANA GÖRE Mİ YAPILMALI?

YKS tercihlerinde puan yerine başarı sırasının dikkate alınması, sınav zorluğunun yıla göre değişmesi nedeniyle daha sağlıklı bir kıyaslama sağlar. Geçmiş yıl sıralamaları rehber niteliğinde olsa da kontenjan ve aday eğilimlerindeki değişimler sıralamaları etkileyebilir. Bu süreçte en doğru adımları atmak için YÖK Atlas üzerinden geçmiş yıllara ait taban sıraları, kontenjanlar ve yerleşme verileri mutlaka incelenmelidir.

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