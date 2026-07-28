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2026 YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR! Tercihler sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı, kaç tercih hakkı var?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 16:07
2026 YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR! Tercihler sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı, kaç tercih hakkı var?
YKS sonuçlarının ardından üniversite tercihlerini yapacak adaylar için önemli süreç başlıyor. Bölüm ve üniversite seçenekleri değerlendirilirken puanın mı yoksa başarı sırasının mı dikkate alınması gerektiği merak ediliyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılmalı, adayların kaç tercih hakkı bulunuyor?