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Haberler Fotohaber 2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı
Giriş Tarihi: 27.07.2026 01:08 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 01:13

2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı

YKS tercih tarihleri 2026 yılı için ÖSYM tarafından resmen duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından gözler Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na çevrilmişti. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği ÖSYM AİS tercih ekranı açılış tarihi netleşirken, üniversite kontenjanları da belli oldu. Peki, YKS tercihleri ne zaman? İşte 2 ve 4 yıllık bölümler için tüm detaylar.

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2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı

Geleceklerini şekillendirecek üniversite adayları için en kritik viraj olan tercih maratonu resmen başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026-YKS yerleştirme sürecine ilişkin yayımladığı kılavuzla birlikte takvimi ilan etti. Adaylar başarı sıralamalarını ve taban puanları dikkate alarak listelerini hazırlayacak.

2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı

2026 YKS TERCİH TARİHLERİ: ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026-YKS tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 günü saat 23.59'da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkının bulunduğu bu dönemde işlemler internet ortamında gerçekleştirilecek.

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2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU 2026 YAYIMLANDI

Adayların rehber edineceği Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin resmi sitesinde erişime açıldı. Ön bilgi amacıyla yayımlanan kılavuz, üniversitelerin bu yılki lisans ve önlisans kontenjanlarını, özel koşullarını ve başarı sırası şartlarını içeriyor.

2026-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? (ÖSYM AİS EKRANI)

Tercih bildirimleri sadece elektronik ortamda, ais.osym.gov.tr internet adresi veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapılacak. T.C. Kimlik Numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar, belirledikleri program kodlarını sırasıyla ekrana işleyecek. İşlem tamamlandıktan sonra "Tercihlerimi Bildir" butonuna basılması ve onay ekranının kontrol edilmesi şart olacak.

2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı

BAŞARI SIRALAMASI MI, PUAN MI?

YKS yerleştirme sürecinde en sık yapılan hataların başında sadece puana odaklanmak geliyor. Sınavın zorluk derecesine göre puanlar yıldan yıla değişkenlik gösterse de başarı sıralamaları çok daha stabil bir göstergedir. Tercih listesi oluşturulurken:

  • Kendi başarı sıranızın %20-30 kadar üstünden başlama,
  • Muhtemel yerleşme alanınıza odaklanma,
  • Listenin son 3-4 sırasında ise kesinlikle gitmek istediğiniz "garanti" bölümlere yer verme dengesi gözetilmelidir.
2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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