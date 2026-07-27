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2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı
Giriş Tarihi: 27.07.2026 01:08
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 01:13
2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı
YKS tercih tarihleri 2026 yılı için ÖSYM tarafından resmen duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından gözler Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na çevrilmişti. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği ÖSYM AİS tercih ekranı açılış tarihi netleşirken, üniversite kontenjanları da belli oldu. Peki, YKS tercihleri ne zaman? İşte 2 ve 4 yıllık bölümler için tüm detaylar.