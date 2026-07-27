2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı

BAŞARI SIRALAMASI MI, PUAN MI?

YKS yerleştirme sürecinde en sık yapılan hataların başında sadece puana odaklanmak geliyor. Sınavın zorluk derecesine göre puanlar yıldan yıla değişkenlik gösterse de başarı sıralamaları çok daha stabil bir göstergedir. Tercih listesi oluşturulurken: