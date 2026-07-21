2026 YKS TERCİHLERİ: Üniversite tercihlerinde puana mı başarı sıralamasına mı bakılır?

TABAN PUAN NE ANLAMA GELİYOR?

Taban puan, bir üniversite programına önceki yerleştirme döneminde giren son adayın puanıdır. Bu puan ÖSYM tarafından gelecek yıl için önceden belirlenmez; yerleştirme işlemlerinin ardından ortaya çıkar.

Bölümün kontenjanı, tercih edilme oranı ve adayların sınav sonuçları değiştiğinde taban puan da farklılaşabilir. Geçmiş yıl taban puanları adaylara fikir verse de tek başına yeterli bir tercih ölçütü değildir.