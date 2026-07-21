Haberler
Fotohaber
2026 YKS TERCİHLERİ: Üniversite tercihlerinde puana mı başarı sıralamasına mı bakılır?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:54
2026 YKS TERCİHLERİ: Üniversite tercihlerinde puana mı başarı sıralamasına mı bakılır?
YKS sonuçlarının ardından adaylar, üniversite tercih listelerini oluştururken geçmiş yıllardaki taban puanları ve başarı sıralarını inceleyecek. Ancak puanların her yıl sınavın zorluk düzeyine ve adayların performansına göre değişebilmesi kafa karışıklığına yol açabiliyor. Peki, üniversite tercihlerinde puan mı başarı sıralamasına mı bakılır? İşte, dikkat edilmesi gereken ayrıntılar...