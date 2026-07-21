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Haberler Fotohaber 2026 YKS TERCİHLERİ: Üniversite tercihlerinde puana mı başarı sıralamasına mı bakılır?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:54

2026 YKS TERCİHLERİ: Üniversite tercihlerinde puana mı başarı sıralamasına mı bakılır?

YKS sonuçlarının ardından adaylar, üniversite tercih listelerini oluştururken geçmiş yıllardaki taban puanları ve başarı sıralarını inceleyecek. Ancak puanların her yıl sınavın zorluk düzeyine ve adayların performansına göre değişebilmesi kafa karışıklığına yol açabiliyor. Peki, üniversite tercihlerinde puan mı başarı sıralamasına mı bakılır? İşte, dikkat edilmesi gereken ayrıntılar...

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2026 YKS TERCİHLERİ: Üniversite tercihlerinde puana mı başarı sıralamasına mı bakılır?

YKS tercih listesi hazırlanırken adayların puan kadar başarı sırasını da dikkate alması gerekiyor. Geçmiş yıl verileri karşılaştırılırken bölümlerin kontenjanları ve özel koşulları da göz önünde bulundurulacak.

2026 YKS TERCİHLERİ: Üniversite tercihlerinde puana mı başarı sıralamasına mı bakılır?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE PUANA MI BAŞARI SIRALAMASINA MI BAKILIR?

Üniversite tercihlerinde öncelikle başarı sırası dikkate alınmalıdır. YKS puanları her yıl değişebilirken başarı sırası, adayın aynı puan türündeki diğer adaylar arasındaki yerini gösterir. Bu nedenle TYT, SAY, SÖZ, EA veya DİL sıralaması, programların önceki yıl oluşan taban başarı sırasıyla karşılaştırılmalıdır.

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2026 YKS TERCİHLERİ: Üniversite tercihlerinde puana mı başarı sıralamasına mı bakılır?

BAŞARI SIRALAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Başarı sırası, adayın ilgili puan türünde sınava giren kişiler arasındaki yerini gösterir. Sayı küçüldükçe adayın sırası yükselir. Geçmiş yıllara ait başarı sıraları kesin yerleşme sonucu vermez. Kontenjanların azalması veya artması, bölümlere yönelik talep ve üniversitelerin burs seçenekleri sıralamaların değişmesine yol açabilir.

2026 YKS TERCİHLERİ: Üniversite tercihlerinde puana mı başarı sıralamasına mı bakılır?

TABAN PUAN NE ANLAMA GELİYOR?

Taban puan, bir üniversite programına önceki yerleştirme döneminde giren son adayın puanıdır. Bu puan ÖSYM tarafından gelecek yıl için önceden belirlenmez; yerleştirme işlemlerinin ardından ortaya çıkar.

Bölümün kontenjanı, tercih edilme oranı ve adayların sınav sonuçları değiştiğinde taban puan da farklılaşabilir. Geçmiş yıl taban puanları adaylara fikir verse de tek başına yeterli bir tercih ölçütü değildir.

2026 YKS TERCİHLERİ: Üniversite tercihlerinde puana mı başarı sıralamasına mı bakılır?

KONTENJAN VE ÖZEL KOŞULLAR İNCELENMELİ

Bir programın önceki yıl oluşan başarı sırasının yeni dönemde aynı kalacağı garanti değildir. Kontenjan değişiklikleri, üniversitenin bulunduğu şehir, eğitim dili, burs oranı ve bölüme gösterilen ilgi yerleştirme sırasını etkileyebilir.

Adayların ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 YKS tercih kılavuzundaki kontenjanları, program kodlarını ve özel koşulları incelemesi gerekir. Geçmiş yılların taban puan ve başarı sırası bilgilerine ise YÖK Atlas üzerinden ulaşılabilir.

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2026 YKS TERCİHLERİ: Üniversite tercihlerinde puana mı başarı sıralamasına mı bakılır?

YKS TERCİH LİSTESİ NASIL HAZIRLANMALI?

  • Tercih listesi yalnızca puan veya başarı sırası yüksekten düşüğe dizilerek hazırlanmamalıdır. Adaylar gerçekten okumak istedikleri bölüm ve üniversitelere istek sıralarına göre yer vermelidir.
  • Yerleştirme sistemi, adayın puanının yeterli olduğu en üst tercih üzerinden işlem yapar. Bu nedenle en çok istenen program üst sıraya yazılmalı; kazanılması hâlinde kayıt yaptırılmayacak bölümlere ise listede yer verilmemelidir.
  • Liste hazırlanırken adayın sırasından daha önde kapatan programlara, kendi sırasına yakın bölümlere ve yerleşme ihtimalinin daha yüksek olduğu seçeneklere dengeli biçimde yer verilebilir.

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