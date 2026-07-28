Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2026 YKS Üniversite Kayıt Tarihleri || Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, e-kayıt hangi gün bitecek?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:17

2026 YKS Üniversite Kayıt Tarihleri || Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, e-kayıt hangi gün bitecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesiyle birlikte, hayallerindeki üniversiteyi kazanan milyonlarca aday için kritik tercih maratonu resmen başlıyor. 2026 YKS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için kayıt takvimi belli oldu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, e-kayıt hangi gün bitecek?

  • ABONE OL
2026 YKS Üniversite Kayıt Tarihleri || Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, e-kayıt hangi gün bitecek?

Üniversite kayıt tarihleri, tercih sürecinin ardından eğitim hayatına başlayacak adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM kılavuzunda üniversiteye kayıt ve e-kayıt işlemlerinin başlayacağı ve sona ereceği tarihler açıklandı.

2026 YKS Üniversite Kayıt Tarihleri || Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, e-kayıt hangi gün bitecek?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların şahsen kayıt işlemleri 24 - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2026 YKS Üniversite Kayıt Tarihleri || Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, e-kayıt hangi gün bitecek?

ELEKTRONİK KAYITLAR (E-KAYIT) HANGİ GÜN BİTECEK?

Adayların işlemlerini dijital ortamda, üniversitelere gitmeden tamamlayabilmesi için sunulan elektronik kayıtlar 24 - 26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Buna göre e-kayıt işlemleri 26 Ağustos 2026 tarihinde sona erecektir. Elektronik kayıt öğrenciler için kesinlikle zorunlu olmayıp tamamen isteğe bağlıdır.

2026 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 YKS Üniversite Kayıt Tarihleri || Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, e-kayıt hangi gün bitecek?

ÜNİVERSİTE E-KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

E-kayıt hakkı bulunan adaylar, e-Devlet şifreleriyle turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden işlemlerini tamamlayabilecek. Kaydını tamamlayan öğrenciler, işlemin gerçekleştirildiğini gösteren barkodlu belgeyi sistem üzerinden alabilecek.

E- DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 YKS Üniversite Kayıt Tarihleri || Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, e-kayıt hangi gün bitecek?

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA