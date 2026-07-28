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2026 YKS Üniversite Kayıt Tarihleri || Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, e-kayıt hangi gün bitecek?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:17
2026 YKS Üniversite Kayıt Tarihleri || Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, e-kayıt hangi gün bitecek?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesiyle birlikte, hayallerindeki üniversiteyi kazanan milyonlarca aday için kritik tercih maratonu resmen başlıyor. 2026 YKS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için kayıt takvimi belli oldu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, e-kayıt hangi gün bitecek?