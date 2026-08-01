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2026/2 ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM ile ALES sınav süresi ve soru sayısı
Giriş Tarihi: 01.08.2026 22:43
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 22:47
2026/2 ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM ile ALES sınav süresi ve soru sayısı
Yüksek lisans ve doktora kariyeri planlayan binlerce adayın katılım sağlayacağı 2026 ALES/2 oturumu için tüm sınav merkezi hazırlıkları başarıyla tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulan güncel kılavuz detaylarına göre ALES saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek, kaç soru kaç dakika?