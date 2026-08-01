Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yaşam 2026/2 ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM ile ALES sınav süresi ve soru sayısı
Giriş Tarihi: 01.08.2026 22:43 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 22:47

2026/2 ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM ile ALES sınav süresi ve soru sayısı

Yüksek lisans ve doktora kariyeri planlayan binlerce adayın katılım sağlayacağı 2026 ALES/2 oturumu için tüm sınav merkezi hazırlıkları başarıyla tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulan güncel kılavuz detaylarına göre ALES saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek, kaç soru kaç dakika?

  • ABONE OL
2026/2 ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM ile ALES sınav süresi ve soru sayısı

Hafta sonu ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak olan bu kritik akademik değerlendirme, sabah saat 10.15 itibarıyla start alacak ve binaların kapıları saat 10.00'dan sonra kesinlikle kapanacak. 2026 ALES sınav saati, süresi ve soru sayısı adayların en çok merak ettiği bilgiler arasında yer alıyor.

2026/2 ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM ile ALES sınav süresi ve soru sayısı

ALES SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikinci oturumu olan 2026 ALES/2, 2 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2026/2 ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM ile ALES sınav süresi ve soru sayısı

Sınav, ülke genelindeki tüm sınav merkezlerinde saat 10.15'te başlayacak. Toplam 150 dakika (2,5 saat) sürecek olan bu akademik maraton, öğle saatlerinde saat 12.45 itibarıyla tamamlanacak. Adayların bu süre zarfında hem soruları dikkatle yanıtlaması hem de stratejik bir zaman yönetimi uygulaması gerekmektedir.

2026/2 ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM ile ALES sınav süresi ve soru sayısı

ALES/2 SORU DAĞILIMI: KAÇ SAYISAL VE KAÇ SÖZEL SORU SORULACAK?

Sınavın soru formatı ve test yapısı ÖSYM standartlarına tam uygun olarak iki ana bölümden meydana gelmektedir. Oturumda adaylara toplamda 100 soru yöneltilecektir. Bu soruların 50 tanesi Sayısal Test, diğer 50 tanesi ise Sözel Test kapsamında adaylara sunulacaktır.

Sayısal test adayların sayısal mantık, işlem ve akıl yürütme becerilerini ölçerken; sözel test ise okuduğunu anlama, yorumlama, mantıksal çıkarım yapma ve sözel muhakeme yetkinliklerini test etmektedir.

2026/2 ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM ile ALES sınav süresi ve soru sayısı

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK VE PUANLAR KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda sınav sonuçları 21 Ağustos tarihinde ilan edilecek. ALES sonuçları, sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini korumaktadır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA