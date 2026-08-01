2026/2 ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM ile ALES sınav süresi ve soru sayısı

ALES/2 SORU DAĞILIMI: KAÇ SAYISAL VE KAÇ SÖZEL SORU SORULACAK?

Sınavın soru formatı ve test yapısı ÖSYM standartlarına tam uygun olarak iki ana bölümden meydana gelmektedir. Oturumda adaylara toplamda 100 soru yöneltilecektir. Bu soruların 50 tanesi Sayısal Test, diğer 50 tanesi ise Sözel Test kapsamında adaylara sunulacaktır.

Sayısal test adayların sayısal mantık, işlem ve akıl yürütme becerilerini ölçerken; sözel test ise okuduğunu anlama, yorumlama, mantıksal çıkarım yapma ve sözel muhakeme yetkinliklerini test etmektedir.