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Haberler Fotohaber 2027 FİBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ || Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor, 12 Dev Adam maçı ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:16

2027 FİBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ || Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor, 12 Dev Adam maçı ne zaman?

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç takvimi belli oldu. Ay-yıldızlı ekibin gruptaki rakipleriyle yapacağı karşılaşmaların tarihlerini öğrenmek isteyen sporseverler detayları araştırıyor. Peki, Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor, 12 Dev Adam maçı ne zaman?

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2027 FİBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ || Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor, 12 Dev Adam maçı ne zaman?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eleme grubu maçları öncesinde hazırlıkları sürüyor. FIBA tarafından açıklanan 2027 Dünya Kupası elemeleri programı ile birlikte millilerin grupta oynayacağı karşılaşmaların tarihleri de netleşti.

2027 FİBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ || Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor, 12 Dev Adam maçı ne zaman?

2027 DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri birinci tur maçları 28 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Eleme maratonu Ağustos 2026, Kasım 2026 ve Şubat 2027 pencerelerinde oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. C Grubu'nda yer alan Türkiye; Litvanya, İzlanda ve İtalya ile bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.

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2027 FİBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ || Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor, 12 Dev Adam maçı ne zaman?

12 DEV ADAM MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçı 28 Ağustos 2026 Cuma günü Litvanya ile oynanacak. Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci maçında ise 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü İzlanda deplasmanına çıkacak. Millilerin gruptaki diğer karşılaşmaları Kasım 2026 ve Şubat 2027 tarihlerinde gerçekleşecek.

2027 FİBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ || Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor, 12 Dev Adam maçı ne zaman?

12 DEV ADAM FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

  • 28 Ağustos 2026 Cuma: Türkiye - Litvanya
  • 31 Ağustos 2026 Pazartesi: İzlanda - Türkiye
  • 26 Kasım 2026 Perşembe: İtalya - Türkiye
  • 29 Kasım 2026 Pazar: Türkiye - İzlanda
  • 26 Şubat 2027 Cuma: Litvanya - Türkiye
  • 1 Mart 2027 Pazartesi: Türkiye - İtalya
2027 FİBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ || Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor, 12 Dev Adam maçı ne zaman?

A MİLLİ TAKIM 2. TURA NASIL YÜKSELDİ?

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı; Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya geldi. Grup maçları boyunca sergilediği başarılı performansla puan tablosunda ilk sırayı alan 12 Dev Adam, C Grubu'nu lider tamamlayarak adını 2. eleme turuna yazdırdı.

2027 FİBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ || Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor, 12 Dev Adam maçı ne zaman?

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