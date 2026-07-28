2027 FİBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ || Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor, 12 Dev Adam maçı ne zaman?

2027 DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri birinci tur maçları 28 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Eleme maratonu Ağustos 2026, Kasım 2026 ve Şubat 2027 pencerelerinde oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. C Grubu'nda yer alan Türkiye; Litvanya, İzlanda ve İtalya ile bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.