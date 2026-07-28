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2027 FİBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ || Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor, 12 Dev Adam maçı ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:16
2027 FİBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ || Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor, 12 Dev Adam maçı ne zaman?
2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç takvimi belli oldu. Ay-yıldızlı ekibin gruptaki rakipleriyle yapacağı karşılaşmaların tarihlerini öğrenmek isteyen sporseverler detayları araştırıyor. Peki, Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor, 12 Dev Adam maçı ne zaman?