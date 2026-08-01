2027 HAC KESİN KAYITLARI BAŞLADI: Hac kesin kaydı nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? e-Devlet kayıt işlemleri

Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından kutsal topraklara gitmeye hak kazanan vatandaşlar için kesin kayıt aşamasına geçildi. Adayların, kazanılmış haklarını koruyabilmek için Diyanet tarafından belirlenen takvim içinde e-Devlet'teki "Hac İşlemleri" hizmetine giriş yaparak kayıtlarını tamamlaması gerekecek. İlk kayıt döneminin ardından boş kalan kontenjanlar için kura sırası dikkate alınarak ayrı bir süreç işletilecek.