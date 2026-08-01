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2027 HAC KESİN KAYITLARI BAŞLADI: Hac kesin kaydı nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? e-Devlet kayıt işlemleri
Giriş Tarihi: 01.08.2026 10:46
2027 HAC KESİN KAYITLARI BAŞLADI: Hac kesin kaydı nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? e-Devlet kayıt işlemleri
2027 hac kurasının ardından kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için beklenen süreç başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı rehberde e-Devlet üzerinden izlenecek adımlar, organizasyon seçimi, konaklama tercihleri ve ödeme işlemlerine yer verildi. Peki, hac kesin kaydı ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, e- Devlet kayıt ekranı...