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Giriş Tarihi: 01.08.2026 10:46

2027 HAC KESİN KAYITLARI BAŞLADI: Hac kesin kaydı nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? e-Devlet kayıt işlemleri

2027 hac kurasının ardından kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için beklenen süreç başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı rehberde e-Devlet üzerinden izlenecek adımlar, organizasyon seçimi, konaklama tercihleri ve ödeme işlemlerine yer verildi. Peki, hac kesin kaydı ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, e- Devlet kayıt ekranı...

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2027 HAC KESİN KAYITLARI BAŞLADI: Hac kesin kaydı nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? e-Devlet kayıt işlemleri

Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından kutsal topraklara gitmeye hak kazanan vatandaşlar için kesin kayıt aşamasına geçildi. Adayların, kazanılmış haklarını koruyabilmek için Diyanet tarafından belirlenen takvim içinde e-Devlet'teki "Hac İşlemleri" hizmetine giriş yaparak kayıtlarını tamamlaması gerekecek. İlk kayıt döneminin ardından boş kalan kontenjanlar için kura sırası dikkate alınarak ayrı bir süreç işletilecek.

2027 HAC KESİN KAYITLARI BAŞLADI: Hac kesin kaydı nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? e-Devlet kayıt işlemleri

2027 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı takvime göre 2027 hac kesin kayıtları 30 Temmuz'da başladı. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları, işlemlerini 18 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

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2027 HAC KESİN KAYITLARI BAŞLADI: Hac kesin kaydı nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? e-Devlet kayıt işlemleri

HAC KESİN KAYDI NASIL YAPILIR?

2027 hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adaylar şu adımları izleyecek:

  • "turkiye.gov.tr" adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapılacak.
  • Arama bölümüne "Hac İşlemleri" yazılacak.
  • Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet sayfası açılacak.
  • "Kesin Kayıt İşlemleri" bölümüne girilecek.
  • Ekrandaki bilgiler kontrol edilerek gerekli seçimler tamamlanacak.
  • Ön izleme sayfasındaki bilgiler incelendikten sonra kayıt onaylanacak.
2027 HAC KESİN KAYITLARI BAŞLADI: Hac kesin kaydı nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? e-Devlet kayıt işlemleri

E-DEVLET HAC KESİN KAYIT EKRANI

Hacı adayları, e-Devlet'te bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı "Hac İşlemleri" hizmetinden kesin kayıt ekranına ulaşabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapılması gerekecek.

E-DEVLET HAC KESİN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2027 HAC KESİN KAYITLARI BAŞLADI: Hac kesin kaydı nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? e-Devlet kayıt işlemleri

2027 HAC GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ

Diyanet'in yayımladığı broşüre göre hac yolculuklarının gidiş ve dönüş tarihleri şu şekilde olacak:

  • Hac çıkışları: 17 Nisan-11 Mayıs 2027
  • Hac dönüşleri: 20 Mayıs-15 Haziran 2027

HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ!

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