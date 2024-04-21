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Haberler Fotohaber 22 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu, yarım gün mü? 22 Nisan 2024 Pazartesi hastane, sağlık ocağı ve eczane çalışma durumu
Giriş Tarihi: 21.04.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 09:39

22 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu, yarım gün mü? 22 Nisan 2024 Pazartesi hastane, sağlık ocağı ve eczane çalışma durumu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl Salı gününe denk gelmesi sebebiyle 22 Nisan Pazartesi gününün tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda 22 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu, yarım gün mü soruları araştırma konusu halini alıyor. Bu tarihte muayeneye ya da doktor kontrolüne gitmeyi planlayan vatandaşlar 22 Nisan'da doktorlar ve aile hekimleri çalışıyor mu diye araştırıyor. İşte 22 Nisan 2024 Pazartesi hastane, sağlık ocağı ve eczane çalışma durumu.

22 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu, yarım gün mü? 22 Nisan 2024 Pazartesi hastane, sağlık ocağı ve eczane çalışma durumu
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22 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu, yarım gün mü? 22 Nisan 2024 Pazartesi hastane, sağlık ocağı ve eczane çalışma durumu

Bilindiği üzere resmi tatillerde hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler ve benzeri kamu kuruluşları tatilde oluyor. Eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken sağlık kurumları acil birimleri ile hizmet veriyor. Bu nedenle, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 22 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu, yarım gün mü gibi sorular yanıt arıyor. İşte 22 Nisan 2024 Pazartesi hastane, sağlık ocağı ve eczane çalışma durumu…

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22 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu, yarım gün mü? 22 Nisan 2024 Pazartesi hastane, sağlık ocağı ve eczane çalışma durumu
22 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu, yarım gün mü? 22 Nisan 2024 Pazartesi hastane, sağlık ocağı ve eczane çalışma durumu
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