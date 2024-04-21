Giriş Tarihi: 21.04.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
09:39
22 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu, yarım gün mü? 22 Nisan 2024 Pazartesi hastane, sağlık ocağı ve eczane çalışma durumu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl Salı gününe denk gelmesi sebebiyle 22 Nisan Pazartesi gününün tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda 22 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu, yarım gün mü soruları araştırma konusu halini alıyor. Bu tarihte muayeneye ya da doktor kontrolüne gitmeyi planlayan vatandaşlar 22 Nisan'da doktorlar ve aile hekimleri çalışıyor mu diye araştırıyor. İşte 22 Nisan 2024 Pazartesi hastane, sağlık ocağı ve eczane çalışma durumu.