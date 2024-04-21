22 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu, yarım gün mü? 22 Nisan 2024 Pazartesi hastane, sağlık ocağı ve eczane çalışma durumu

Bilindiği üzere resmi tatillerde hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler ve benzeri kamu kuruluşları tatilde oluyor. Eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken sağlık kurumları acil birimleri ile hizmet veriyor. Bu nedenle, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 22 Nisan hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu, yarım gün mü gibi sorular yanıt arıyor. İşte 22 Nisan 2024 Pazartesi hastane, sağlık ocağı ve eczane çalışma durumu…