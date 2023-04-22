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Haberler Fotohaber 23 Nisan mesajları ve sözleri | Resimli, şiirli, Türk bayraklı, anlamlı, en güzel 23 Nisan kutlama mesajları ve görselleri
Giriş Tarihi: 22.04.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 12:02

23 Nisan mesajları ve sözleri | Resimli, şiirli, Türk bayraklı, anlamlı, en güzel 23 Nisan kutlama mesajları ve görselleri

23 Nisan mesajları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlama mesajı göndermek isteyenler tarafından inceleniyor. Bu yıl 103'üncü defa coşkuyla kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yurdun dört bir yanında hazırlıklara başlandı. Pek çok kişi resimli 23 Nisan sözleri ile sosyal medya paylaşımlarına başladı. Sizler de bu kutlu güne özel olarak hazırlanmış 23 Nisan mesajları ve sözleri galerisinden en beğendiğinizi sevdiklerinize gönderebilir, sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. İşte resimli, şiirli, Türk bayraklı, anlamlı, en güzel 23 Nisan kutlama mesajları ve görselleri…

23 Nisan mesajları ve sözleri | Resimli, şiirli, Türk bayraklı, anlamlı, en güzel 23 Nisan kutlama mesajları ve görselleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde 7'den 70'e herkes tarafından coşkuyla kutlanıyor. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan bu özel gün için, 23 Nisan mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Sizler de milli duygularımızı ve ulusal egemenlik şuurumuzu yansıtan 23 Nisan kutlama mesajları ve sözleri arasından dilediğinizi paylaşabilirsiniz. İşte resimli, şiirli, Türk bayraklı, anlamlı, en güzel 23 Nisan kutlama mesajları galerisi.

EN GÜZEL 23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ

İşte en güzel 23 Nisan mesajları;

23 Nisan mesajları ve sözleri | Resimli, şiirli, Türk bayraklı, anlamlı, en güzel 23 Nisan kutlama mesajları ve görselleri

"Baharın en güzel çiçekleri çocuklar.
Eğer gülüyorsa çocuklar, daha aydınlık olacak yarınlar. Çocuklar; bu bahar, gelecek sizin!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

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23 Nisan mesajları ve sözleri | Resimli, şiirli, Türk bayraklı, anlamlı, en güzel 23 Nisan kutlama mesajları ve görselleri

23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

23 Nisan mesajları ve sözleri | Resimli, şiirli, Türk bayraklı, anlamlı, en güzel 23 Nisan kutlama mesajları ve görselleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. Yıldönümünü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum.

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

23 Nisan mesajları ve sözleri | Resimli, şiirli, Türk bayraklı, anlamlı, en güzel 23 Nisan kutlama mesajları ve görselleri

23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.

"Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

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