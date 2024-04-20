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Haberler Fotohaber 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024: Farklı ve yeni 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri
Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 11:51

23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024: Farklı ve yeni 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları şimdiden başladı. Bu noktada ilkokul, ortaokul, lise için 23 Nisan şiirleri ve şarkıları takip ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı için dört bir taraf bayrak ve süslemelerle donanıyor. İşte; farklı, yeni, kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri 2024...

23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024: Farklı ve yeni 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri

23 Nisan şiirleri 2-3-4-5-6 kıtalık seçenekleriyle araştırılıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler ve şarkılar öğrenciler başta olmak üzere kutlama yapmak isteyenlerin gündeminde. Atatürk fotoğrafları, Türk bayrağı ile süslenen okullarda etkinlikler planlandı. İşte, kısa, uzun, en güzel 23 Nisan şiirleri 2024...

23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024: Farklı ve yeni 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri

EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN

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23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024: Farklı ve yeni 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri

ÇOCUK BAYRAMI

Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim, eğlenelim;

Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...

Oyun, alay, dernek düğün,

Hepsi bizim işte bugün...

Çocuklara hor bakmayın;

İncitmeyin, esirgeyin...

Ana yurdun oğlu, kızı,

Umut veren şen yıldızı.

Yarınları parlatacak;

Şenlenecek her bir ocak...

Korunacak cumhuriyet,

Yükselecek bu memleket...

Ekrem ŞENOZAN

23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024: Farklı ve yeni 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri

23 NİSAN

23 Nisan!..

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inanan,

Her işte üstün,

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen,

Yurduna güven,

Sen ol çocuğum.

Hasan Ali Yücel

23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024: Farklı ve yeni 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri

23 NİSAN KOKUSU

Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.

Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!

Şu mini miniler tombul yanaklı,

Yerlerinde bile duramıyorlar.

Hepsinin elleri çifte bayraklı,

Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

Yeniden oluyor her şey, yeniden,

Yanıyor Atatürk içimizde bak!

Atatürk, bu kara günü ak eden,

Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

Havanın bile bir coşkun hâli var,

Her yönden geliyor nisan kokusu.

Hasan Lâtif SARIYÜCE

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