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Haberler Fotohaber 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ (2,3,4 kıtalık) | İlkokul, ortaokul ve lise için anlamlı ve duygusal Öğretmenler Günü şiirleri
Giriş Tarihi: 21.11.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 15:35

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ (2,3,4 kıtalık) | İlkokul, ortaokul ve lise için anlamlı ve duygusal Öğretmenler Günü şiirleri

24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri 2,3,4 kıta seçenekleriyle kasım ayının gelmesi ile birlikte binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Günün anlam ve önemine uygun kısa, uzun, güzel, anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri araştırmaları yapılıyor. Geleceğimizi şekillendiren muhteşem eğitimcilere takdirini ve minnettarlığını ifade etmek isteyen veli ve öğrenciler 2023 Öğretmenler Günü için hazırlıklara başladı. İşte, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel, güzel, kısa ve anlamlı Öğretmenler günü şiirleri...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2,3,4 kıtalık | İlkokul, ortaokul ve lise için anlamlı ve duygusal Öğretmenler Günü şiirleri

Öğretmenler Günü, bizi şekillendiren öğretmenlerimize teşekkür etmek, onları hatırlamak ve onlara minnettarlığımızı göstermek için özel bir gündür. Bu özel anlam dolu günde öğrenciler en güzel 2,3,4 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri kürsüde okuyacak. 24 Kasım'ın yaklaşması ile birlikte Öğretmenler Günü şiir araştırmaları hız kazandı. İşte, kısa, uzun, en güzel, anlamlı, duygusal Öğretmenler Günü şiirleri

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2,3,4 kıtalık | İlkokul, ortaokul ve lise için anlamlı ve duygusal Öğretmenler Günü şiirleri

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi…

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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2,3,4 kıtalık | İlkokul, ortaokul ve lise için anlamlı ve duygusal Öğretmenler Günü şiirleri

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Bir gün sizleri anlatmaya yetmez,
Sizin sevginiz asırlarca geçmez,
Hayatım sayfa sayfa eseriniz,
Nasıl unuturuz anıları biz.

Öğretmenim gününüz kutlu olsun,
Öğrendikçe bu millet mutlu olsun,
Defter, kitap, kalemler neye yarar,
Siz olmazsanız yetişmez dimağlar.

O zaman; devlet millet seni anar,
Çünkü her makamda bir öğrencin var.
Cumhurbaşkanı senin talebendir,
Başbakan hesabı senden öğrenir.

Yıllar geçmiş bir zat elinizi öper,
Ben Milli Eğitim Bakanıyım der.
Sizleri yazarken titrer ellerim,
Sanki gene imtihanda gibiyim.

Hatalı yazdıysam özür dilerim,
Satırlarda sınırlanmaz bu sevgim.
24 Kasım sonbahara rastlar,
Yapraklar döküldükçe sevginiz artar.

Gönlünüz ikinci baharı yaşar,
Tarih böyle mutlu günlerde dolar.
Öğretmenim, gününüz kutlu olsun,
Öğrendikçe bu millet mutlu olsun...

Muhittin YEGÜL

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2,3,4 kıtalık | İlkokul, ortaokul ve lise için anlamlı ve duygusal Öğretmenler Günü şiirleri

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne – baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2,3,4 kıtalık | İlkokul, ortaokul ve lise için anlamlı ve duygusal Öğretmenler Günü şiirleri

ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ

Ben, köy öğretmeniyim,
Dağ başında bulutların altında.
Toprak kokar ellerim,
Pantolonumda çamur lekesi var.
Pis değil ki, vatan toprağı kokar,
Kars'tan Edirne'ye kadar.
Geceleri mum yakarım odamda,
Yarın dokuz Ekim,
Köyde bayram var.
On beş kız, yirmi erkek kaydettim.
Tüm anadolu'ya selamları var.
Henüz kara tahtam yok,
İlk harfleri tanelerle yazdırttım.
Aydınlık A'dan başlayacak

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